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    Агент Барбоза: «ЦСКА образцово ведет трансферную политику»

    Футбольный агент Паулу Барбоза оценил трансферную политику ЦСКА. Спикер считает ее образцовой.

    «У ЦСКА очень интересная политика. Они покупают перспективных игроков за небольшие деньги и за счет этого имеют возможность перепродать их через несколько лет дорого. Это образцовая политика.

    Если говорить о том, кто из клубов РПЛ лучше всех провел летнее трансферное окно, то скажу, что это ЦСКА. Клуб умеет купить хороших игроков в молодом возрасте. В тот момент, когда они еще могут многое дать клубу.

    А другие клубы покупают игроков за большие деньги и платят огромные зарплаты. И у меня есть сомнения, что эти команды выступят лучше ЦСКА», – сказал Барбоза.

    Армейцы в РПЛ идут пятыми.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2018 16:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 22 сентября 2018, 23:29

      Ещё бы качественого одного нападающего и цз для глубины состава,то да не плохо!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 сентября 2018, 22:09

      пока пятыми..

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 22 сентября 2018, 16:17

      Круто ему.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli > vladik12 22 сентября 2018, 23:31

      Ты завтра вечером сюда вообще не зайдешь!

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