Агент Барбоза: «ЦСКА образцово ведет трансферную политику»

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил трансферную политику ЦСКА. Спикер считает ее образцовой.

«У ЦСКА очень интересная политика. Они покупают перспективных игроков за небольшие деньги и за счет этого имеют возможность перепродать их через несколько лет дорого. Это образцовая политика.

Если говорить о том, кто из клубов РПЛ лучше всех провел летнее трансферное окно, то скажу, что это ЦСКА. Клуб умеет купить хороших игроков в молодом возрасте. В тот момент, когда они еще могут многое дать клубу.

А другие клубы покупают игроков за большие деньги и платят огромные зарплаты. И у меня есть сомнения, что эти команды выступят лучше ЦСКА», – сказал Барбоза.

Армейцы в РПЛ идут пятыми.