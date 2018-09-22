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    Радимов: «На Глушакова все ополчились, но своей карьерой он этого не заслужил»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с отстранением от первого состава «Спартака» полузащитника Дениса Глушакова. Хавбек поставил лайк под критикой в адрес главного тренера.

    «Да какое-то сумасшествие. «Спартак» неплохо стартовал, первое поражение потерпел лишь в седьмом туре. Бури ничто не предвещало. И вдруг начались разговоры, мол, Глушакову и Дмитрию Комбарову уже 31, Андрею Ещенко — 34, они старые… Ребята, вы в межсезонье о чем думали? Если хотели обновить состав, что-то поменять — тогда и нужно было это делать. Ну а история с лайками у меня просто не укладывается в голове.

    Я верю в здравый смысл и очень надеюсь, что отстранение Глушакова и Ещенко не связано с тем, что они поставили лайк в инстаграме. Возможно, оба действительно не в лучших физических кондициях. Что касается видео, на котором запечатлен Глушаков, то не стоит лезть в частную жизнь. Денис — парень взрослый, разберется сам. Вообще за последние дни на него столько навалилось, что хочется искренне человека поддержать.

    Надеюсь, из этой ситуации Денис выйдет с высоко поднятой головой. Сегодня на него все ополчились. Хотя своей карьерой такого отношения он точно не заслужил», – считает эксперт.

    Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.

    Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2018 11:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 11:06

      О возрасте тут речи нет. Тут надо смотреть об отношении его к делу.

      3
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 сентября 2018, 21:51

      Нет, разговоры начались не сразу и не вдруг. И не за лайки отправлены в молодёжку. А для Глушакова - это может быть неплохим выходом, что бы пережить то безобразие и травлю, которую развернули СМИ и журналюги. "Заработать очки" на Спартаке - с недавних пор это стало модной тенденцией. Вот уже и п......дор Малахов вовсю старается.

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 сентября 2018, 14:21

      Не соглашусь с Владом. Он все это заслужил. Карма рано или поздно должна была его настигнуть.

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 сентября 2018, 14:09

      порой одна глупость может все пересрать

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 22 сентября 2018, 14:02

      все эти ополченцы хапнут,только каждый в своё время,у каждого бывают непростые времена,они завоёвывали золото для Спартака впервые с хрен знает сколько лет,а их готовы в порошок стереть,не суди и не судим будеш

      2
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 22 сентября 2018, 13:33

      Да кто на него ополчился?мне лично по барабану - да и всем Спартаковцам с кем разговаривал - больше не нравится Каррера в этой ситуации !!!

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 сентября 2018, 12:24

      Не на то он свой талант тратит.... душенка то тощенькая оказалась..... не голова , а головка рулит....

      -1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 22 сентября 2018, 12:12

      Глушаков не нужен "Краснодару".
      Пусть Радимов забирает его бесплатно в Зенит-2.
      Кому он нужен теперь этот ЗАГУЛЬНЫЙ Глушаков?
      Всё своё футбольное мастерство ПРОПИЛ, прогулял с бабами в ресторанах и банях.
      Вскрылись все его развратные банные похождения, гулянки по ночным ресторанам и кабакам.
      Глушаков разлагает Спартак изнутри и очень вредит клубному имиджу.
      Каррера верно поступил, что отстранил Глушакова от тренировок с основой.
      Руководству Спартака надо от Глушакова избавляться и чем быстрее, тем лучше.
      В преддверии важных игр он умудряется НОЧАМИ шастать по саунам и питейным заведениям безостановочно и регулярно после чемпионского года!
      Всё празднует, а дружки ПОКРЫВАЮТ и не видно конца этому ПРАЗДНИЧНОМУ разгулу Глушакова.
      Загулял "парень" молодой, а на Спартак и на тренера он плевать хотел.
      А потом все удивляются, почему Глушаков так РЕЗКО сдал и ПЛОХО играет за свой клуб, но зарплату получает исправно, хотя на неё ДАВНО не играет.
      Как Глушаков безобразно сыграл с Ахматом.
      На ровном месте пластается и отдаёт сопернику мяч, с подачи которого грозненцы забили гол.
      Выбей мяч и гола нет, но Глушаков, после ночных гулянок, полностью потерял концентрацию и помог грозненцам забить.
      Глушаков предстал в очень НЕ ХОРОШЕМ свете.
      Всех он уже ДОСТАЛ своим РАЗГИЛЬДЯЙСТВОМ!
      Руководству Спартака надо от Глушакова РЕШИТЕЛЬНО избавляться - чем быстрее, тем лучше.
      Пусть в другом месте занимается ЕРУНДОЙ и не марает великий клуб Спартак своим разгильдяйским поведением и неадекватными зверскими ВЫХОДКАМИ.

      -2
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      Рейтинг: +258

      жеха87 > amazonaws 22 сентября 2018, 12:40

      Год назад ты ему жопу готов был целовать за то что он спартак сделал чемпионом! Так как в решающий момент забивал важные мячи! А теперь как человек сдал в сезоне на него всех собак спустили! Были годы когда и у мировых звезд были спады!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 сентября 2018, 12:08

      Просто не смогли их куда пристроить летом, а Массимо уже не стал терпеть...

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      Рейтинг: +187

      maxpav 22 сентября 2018, 11:59

      При чем здесь карьера Глушакова, если все СМИ сейчас заняты грязной сварой его с женой??? Медийный человек должен не только своей карьерой заниматься, но и осторожно выбирать жену! А не пользоваться телками из Дома-2. Глушаков мне всегда нравился своим отношением к малой родине, спокойствием, доброжелательностью. Но он нашел себе большую головную боль 10 лет назад, женившись на этой тетке с колхозного базара. Теперь хлебает по полной.

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