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  • Радимов: «На Глушакова все ополчились, но своей карьерой он этого не заслужил»

Радимов: «На Глушакова все ополчились, но своей карьерой он этого не заслужил»

22 сентября 2018, 11:52
11

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с отстранением от первого состава «Спартака» полузащитника Дениса Глушакова. Хавбек поставил лайк под критикой в адрес главного тренера.

«Да какое-то сумасшествие. «Спартак» неплохо стартовал, первое поражение потерпел лишь в седьмом туре. Бури ничто не предвещало. И вдруг начались разговоры, мол, Глушакову и Дмитрию Комбарову уже 31, Андрею Ещенко — 34, они старые… Ребята, вы в межсезонье о чем думали? Если хотели обновить состав, что-то поменять — тогда и нужно было это делать. Ну а история с лайками у меня просто не укладывается в голове.

Я верю в здравый смысл и очень надеюсь, что отстранение Глушакова и Ещенко не связано с тем, что они поставили лайк в инстаграме. Возможно, оба действительно не в лучших физических кондициях. Что касается видео, на котором запечатлен Глушаков, то не стоит лезть в частную жизнь. Денис — парень взрослый, разберется сам. Вообще за последние дни на него столько навалилось, что хочется искренне человека поддержать.

Надеюсь, из этой ситуации Денис выйдет с высоко поднятой головой. Сегодня на него все ополчились. Хотя своей карьерой такого отношения он точно не заслужил», – считает эксперт.

Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.

Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Радимов Владислав
Комментарии (11)
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maxpav
1537606799
При чем здесь карьера Глушакова, если все СМИ сейчас заняты грязной сварой его с женой??? Медийный человек должен не только своей карьерой заниматься, но и осторожно выбирать жену! А не пользоваться телками из Дома-2. Глушаков мне всегда нравился своим отношением к малой родине, спокойствием, доброжелательностью. Но он нашел себе большую головную боль 10 лет назад, женившись на этой тетке с колхозного базара. Теперь хлебает по полной.
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кузнецов артем
1537607314
Просто не смогли их куда пристроить летом, а Массимо уже не стал терпеть...
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amazonaws
1537607563
Глушаков не нужен "Краснодару". Пусть Радимов забирает его бесплатно в Зенит-2. Кому он нужен теперь этот ЗАГУЛЬНЫЙ Глушаков? Всё своё футбольное мастерство ПРОПИЛ, прогулял с бабами в ресторанах и банях. Вскрылись все его развратные банные похождения, гулянки по ночным ресторанам и кабакам. Глушаков разлагает Спартак изнутри и очень вредит клубному имиджу. Каррера верно поступил, что отстранил Глушакова от тренировок с основой. Руководству Спартака надо от Глушакова избавляться и чем быстрее, тем лучше. В преддверии важных игр он умудряется НОЧАМИ шастать по саунам и питейным заведениям безостановочно и регулярно после чемпионского года! Всё празднует, а дружки ПОКРЫВАЮТ и не видно конца этому ПРАЗДНИЧНОМУ разгулу Глушакова. Загулял "парень" молодой, а на Спартак и на тренера он плевать хотел. А потом все удивляются, почему Глушаков так РЕЗКО сдал и ПЛОХО играет за свой клуб, но зарплату получает исправно, хотя на неё ДАВНО не играет. Как Глушаков безобразно сыграл с Ахматом. На ровном месте пластается и отдаёт сопернику мяч, с подачи которого грозненцы забили гол. Выбей мяч и гола нет, но Глушаков, после ночных гулянок, полностью потерял концентрацию и помог грозненцам забить. Глушаков предстал в очень НЕ ХОРОШЕМ свете. Всех он уже ДОСТАЛ своим РАЗГИЛЬДЯЙСТВОМ! Руководству Спартака надо от Глушакова РЕШИТЕЛЬНО избавляться - чем быстрее, тем лучше. Пусть в другом месте занимается ЕРУНДОЙ и не марает великий клуб Спартак своим разгильдяйским поведением и неадекватными зверскими ВЫХОДКАМИ.
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пряник929
1537608258
Не на то он свой талант тратит.... душенка то тощенькая оказалась..... не голова , а головка рулит....
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ArReal
1537612391
Да кто на него ополчился?мне лично по барабану - да и всем Спартаковцам с кем разговаривал - больше не нравится Каррера в этой ситуации !!!
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BANNIKOV1970
1537614123
все эти ополченцы хапнут,только каждый в своё время,у каждого бывают непростые времена,они завоёвывали золото для Спартака впервые с хрен знает сколько лет,а их готовы в порошок стереть,не суди и не судим будеш
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piligrim1986
1537614561
порой одна глупость может все пересрать
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Diesel133
1537615269
Не соглашусь с Владом. Он все это заслужил. Карма рано или поздно должна была его настигнуть.
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мы_не_рабы
1537642285
Нет, разговоры начались не сразу и не вдруг. И не за лайки отправлены в молодёжку. А для Глушакова - это может быть неплохим выходом, что бы пережить то безобразие и травлю, которую развернули СМИ и журналюги. "Заработать очки" на Спартаке - с недавних пор это стало модной тенденцией. Вот уже и п......дор Малахов вовсю старается.
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zigbert
1537690004
О возрасте тут речи нет. Тут надо смотреть об отношении его к делу.
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