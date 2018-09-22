Радимов: «На Глушакова все ополчились, но своей карьерой он этого не заслужил»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с отстранением от первого состава «Спартака» полузащитника Дениса Глушакова. Хавбек поставил лайк под критикой в адрес главного тренера.

«Да какое-то сумасшествие. «Спартак» неплохо стартовал, первое поражение потерпел лишь в седьмом туре. Бури ничто не предвещало. И вдруг начались разговоры, мол, Глушакову и Дмитрию Комбарову уже 31, Андрею Ещенко — 34, они старые… Ребята, вы в межсезонье о чем думали? Если хотели обновить состав, что-то поменять — тогда и нужно было это делать. Ну а история с лайками у меня просто не укладывается в голове.

Я верю в здравый смысл и очень надеюсь, что отстранение Глушакова и Ещенко не связано с тем, что они поставили лайк в инстаграме. Возможно, оба действительно не в лучших физических кондициях. Что касается видео, на котором запечатлен Глушаков, то не стоит лезть в частную жизнь. Денис — парень взрослый, разберется сам. Вообще за последние дни на него столько навалилось, что хочется искренне человека поддержать.

Надеюсь, из этой ситуации Денис выйдет с высоко поднятой головой. Сегодня на него все ополчились. Хотя своей карьерой такого отношения он точно не заслужил», – считает эксперт.

Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.

Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется