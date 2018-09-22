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    Черчесов: «Не считаю себя лучшим тренером чемпионата мира»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил свою работу на чемпионате мира-2018.

    Российская команда на домашнем турнире дошла до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти Хорватии.

    – Ожидали, что войдете в число претендентов на звание «лучший тренер года» ФИФА?

    – Нет. Для меня это не главное. Если командная работа налажена, индивидуальные награды придут. А если занял последнее место, то ничего и не получишь. Я не считаю себя лучшим тренером чемпионата мира. Лучший — Дидье Дешам, ведь он завоевал с Францией золотые медали. Для меня это и есть результат.

    Источник: RT

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    22.09.2018 00:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 27 сентября 2018, 11:44

      Так тебя никто и не считает таким.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 09:38

      А хотелось бы стать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 сентября 2018, 08:56

      Правда? ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 22 сентября 2018, 05:09

      А с чего вообще такие мысли!!!!!?????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 22 сентября 2018, 00:42

      Так никто не считает. Все знают давно,что ты - физрук.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 22 сентября 2018, 00:29

      Позёр в своём репертуаре.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +234

      Кнут Юхансон 22 сентября 2018, 00:17

      Сама скромность

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 22 сентября 2018, 00:15

      Лол,а что, разве кто-то считает? Ну кроме домохозяек...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY > GoldPlayFIFARus9 22 сентября 2018, 00:28

      можешь назвать хоть одну домохозяйку??? )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > DOCTOR PENALTY 22 сентября 2018, 01:03

      Неа, ну в и-нете несколько видел...

      1
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