Черчесов: «Не считаю себя лучшим тренером чемпионата мира»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил свою работу на чемпионате мира-2018.

Российская команда на домашнем турнире дошла до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти Хорватии.

– Ожидали, что войдете в число претендентов на звание «лучший тренер года» ФИФА?

– Нет. Для меня это не главное. Если командная работа налажена, индивидуальные награды придут. А если занял последнее место, то ничего и не получишь. Я не считаю себя лучшим тренером чемпионата мира. Лучший — Дидье Дешам, ведь он завоевал с Францией золотые медали. Для меня это и есть результат.