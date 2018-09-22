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Черчесов: «Не считаю себя лучшим тренером чемпионата мира»

22 сентября 2018, 00:12
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил свою работу на чемпионате мира-2018.

Российская команда на домашнем турнире дошла до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти Хорватии.

– Ожидали, что войдете в число претендентов на звание «лучший тренер года» ФИФА?

– Нет. Для меня это не главное. Если командная работа налажена, индивидуальные награды придут. А если занял последнее место, то ничего и не получишь. Я не считаю себя лучшим тренером чемпионата мира. Лучший — Дидье Дешам, ведь он завоевал с Францией золотые медали. Для меня это и есть результат.

Источник: RT
Чемпионат мира Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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GoldPlayFIFARus9
1537564546
Лол,а что, разве кто-то считает? Ну кроме домохозяек...
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Кнут Юхансон
1537564622
Сама скромность
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DOCTOR PENALTY
1537565392
Позёр в своём репертуаре.
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Евгений П
1537566135
Так никто не считает. Все знают давно,что ты - физрук.
Ответить
Axe111
1537582174
А с чего вообще такие мысли!!!!!?????
Ответить
mihail200606
1537595772
Правда? ))
Ответить
zigbert
1537684717
А хотелось бы стать.
Ответить
ARTHUR19
1538037894
Так тебя никто и не считает таким.
Ответить
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