Йиранек: «Карпин в «Спартаке» праздновал вместе с игроками. Бывало, мы пили водку»

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек рассказал о командных посиделках в ресторане. В них участвовал главный тренер того времени Валерий Карпин.

«Было очень непривычно, что Карпин порой праздновал вместе с игроками. Ни до, ни после не встречал тренера, который после игр ходил бы с игроками в ресторан. Но для меня Карпин был больше футболистом, чем тренером. В 2009–2010 годах он показывал такой уровень на тренировках, что спокойно мог бы играть за «Спартак».

После победы над «Динамо» со счетом 5:1 мы позволили себе выпить водки. Игра была ранняя, и перед ней мы особо не покушали. После матча – ресторан. Решили: всем водки», – рассказал чех.

Йиранек выступал за красно-белых с 2004 по 2010 годы.