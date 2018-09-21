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  • Йиранек: «Карпин в «Спартаке» праздновал вместе с игроками. Бывало, мы пили водку»

Йиранек: «Карпин в «Спартаке» праздновал вместе с игроками. Бывало, мы пили водку»

21 сентября 2018, 22:58
9

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек рассказал о командных посиделках в ресторане. В них участвовал главный тренер того времени Валерий Карпин.

«Было очень непривычно, что Карпин порой праздновал вместе с игроками. Ни до, ни после не встречал тренера, который после игр ходил бы с игроками в ресторан. Но для меня Карпин был больше футболистом, чем тренером. В 2009–2010 годах он показывал такой уровень на тренировках, что спокойно мог бы играть за «Спартак».

После победы над «Динамо» со счетом 5:1 мы позволили себе выпить водки. Игра была ранняя, и перед ней мы особо не покушали. После матча – ресторан. Решили: всем водки», – рассказал чех.

Йиранек выступал за красно-белых с 2004 по 2010 годы.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Йиранек Мартин Карпин Валерий
Комментарии (9)
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Мары
1537561015
Вот оно чё, Михалыч.
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DOCTOR PENALTY
1537563124
Главное, чтобы водка не мешала тренировкам, иначе лучше бросить тренироваться.
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piligrim1986
1537564395
верните ужо валэру
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Max Bobr
1537566224
А может это и вариант!?
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Опорник84
1537591655
У меня есть друг детства, мы с ним из одного двора! Когда-то он заканчивал Волгоградский -спорт институт кафедра футбола! Попав в команду мастеров, во второй лиге, у него кто-то спросил, ты не пьешь, ты спортсмен? На что он отвечал, пью я физкультурник! По ходу у нас в футболе много физкультурников!
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general.lizyukov
1537595967
Да ну? А все рисуются, что регулярно пивка дерябают с командой. Или выпить после победы рюмку уже ужасно? Или тренер не человек, не имеет права с работягами выпить? Задрали эти уже бывшие из других стран, выдумывают всякое, лишь бы внимание к себе привлечь. Всё, ты отработанный материал, играй в 3-й лиге да не потрать все незарабатонное.
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