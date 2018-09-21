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    Йиранек: «Карпин в «Спартаке» праздновал вместе с игроками. Бывало, мы пили водку»

    Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек рассказал о командных посиделках в ресторане. В них участвовал главный тренер того времени Валерий Карпин.

    «Было очень непривычно, что Карпин порой праздновал вместе с игроками. Ни до, ни после не встречал тренера, который после игр ходил бы с игроками в ресторан. Но для меня Карпин был больше футболистом, чем тренером. В 2009–2010 годах он показывал такой уровень на тренировках, что спокойно мог бы играть за «Спартак».

    После победы над «Динамо» со счетом 5:1 мы позволили себе выпить водки. Игра была ранняя, и перед ней мы особо не покушали. После матча – ресторан. Решили: всем водки», – рассказал чех.

    Йиранек выступал за красно-белых с 2004 по 2010 годы.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.09.2018 22:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 22 сентября 2018, 08:59

      Да ну? А все рисуются, что регулярно пивка дерябают с командой.
      Или выпить после победы рюмку уже ужасно? Или тренер не человек, не имеет права с работягами выпить?
      Задрали эти уже бывшие из других стран, выдумывают всякое, лишь бы внимание к себе привлечь. Всё, ты отработанный материал, играй в 3-й лиге да не потрать все незарабатонное.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 22 сентября 2018, 07:47

      У меня есть друг детства, мы с ним из одного двора! Когда-то он заканчивал Волгоградский -спорт институт кафедра футбола! Попав в команду мастеров, во второй лиге, у него кто-то спросил, ты не пьешь, ты спортсмен? На что он отвечал, пью я физкультурник! По ходу у нас в футболе много физкультурников!

      1
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 22 сентября 2018, 00:43

      А может это и вариант!?

      -1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 сентября 2018, 00:13

      верните ужо валэру

      0
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      Рейтинг: +156

      Dart Veider > Вот оно чё Михалыч 22 сентября 2018, 05:13

      А он часом Валеру с Романцевым не спутал потому что тот будучи тренером Спартака бухал

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Dart Veider 22 сентября 2018, 11:47

      и при это выдавал результат))))

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      Рейтинг: +156

      Dart Veider > piligrim1986 25 сентября 2018, 00:40

      Что есть то есть он единственный тренер который взял 9 чемпионств СССР и России а также 4 кубка России и СССР,довел до полуфинала кубка кубков,кубка уефа и лиги чемпионов со Спартаком

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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 21 сентября 2018, 23:52

      Главное, чтобы водка не мешала тренировкам, иначе лучше бросить тренироваться.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 сентября 2018, 23:16

      Вот оно чё, Михалыч.

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