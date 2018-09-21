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Клопп запретил Amazon снимать документальный сериал о «Ливерпуле»

21 сентября 2018, 13:42
4

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп наложил запрет на съемки документального сериала о команде.

С предложением создать такой проект в клуб обратилась компания Amazon, и даже получила одобрение его владельца Джона Генри и других руководителей. Тем не менее последнее слово было за немецким специалистом, который отказался от съемок.

По мнению Клоппа, это не принесло бы никакой пользы «Ливерпулю», а футболисты при камерах вели бы себя неестественно.

Ранее Amazon снял документальный сериал о «Манчестер Сити» с названием «All or Nothing». Съемки проходили во время тренировок и матчей, в раздевалке команды и офисе главного тренера.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (4)
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dinar7777dinar
1537528782
и че клопп владелец клуба?
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Alllex68
1537530773
Правильно
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Cules2013
1537534112
Пожалуй с ним соглашусь. Ливерпулю сейчас нужно как никогда сосредоточиться на достижение успеха хотя бы в одном из турниров, а не в киношках сниматься.
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DeStar
1537534150
я так понимаю клопп против фильма только из-за того, что фильм будут снимать в обычные дни в стандартные тренировки и разборы. А игроки могут,и многие будут перед камерами действительно себя вести по другому, следовательно эти тренировки могут пойти псу под хвост. что скажется на форме. Снимайте летом, в свободные дни, или вначале сезона, в августе, или вон на турнире в сша..
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