Клопп запретил Amazon снимать документальный сериал о «Ливерпуле»

я так понимаю клопп против фильма только из-за того, что фильм будут снимать в обычные дни в стандартные тренировки и разборы. А игроки могут,и многие будут перед камерами действительно себя вести по другому, следовательно эти тренировки могут пойти псу под хвост. что скажется на форме. Снимайте летом, в свободные дни, или вначале сезона, в августе, или вон на турнире в сша..
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп наложил запрет на съемки документального сериала о команде.
С предложением создать такой проект в клуб обратилась компания Amazon, и даже получила одобрение его владельца Джона Генри и других руководителей. Тем не менее последнее слово было за немецким специалистом, который отказался от съемок.
По мнению Клоппа, это не принесло бы никакой пользы «Ливерпулю», а футболисты при камерах вели бы себя неестественно.
Ранее Amazon снял документальный сериал о «Манчестер Сити» с названием «All or Nothing». Съемки проходили во время тренировок и матчей, в раздевалке команды и офисе главного тренера.