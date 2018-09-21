Клопп запретил Amazon снимать документальный сериал о «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп наложил запрет на съемки документального сериала о команде.

С предложением создать такой проект в клуб обратилась компания Amazon, и даже получила одобрение его владельца Джона Генри и других руководителей. Тем не менее последнее слово было за немецким специалистом, который отказался от съемок.

По мнению Клоппа, это не принесло бы никакой пользы «Ливерпулю», а футболисты при камерах вели бы себя неестественно.

Ранее Amazon снял документальный сериал о «Манчестер Сити» с названием «All or Nothing». Съемки проходили во время тренировок и матчей, в раздевалке команды и офисе главного тренера.