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    Клопп запретил Amazon снимать документальный сериал о «Ливерпуле»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп наложил запрет на съемки документального сериала о команде.

    С предложением создать такой проект в клуб обратилась компания Amazon, и даже получила одобрение его владельца Джона Генри и других руководителей. Тем не менее последнее слово было за немецким специалистом, который отказался от съемок.

    По мнению Клоппа, это не принесло бы никакой пользы «Ливерпулю», а футболисты при камерах вели бы себя неестественно.

    Ранее Amazon снял документальный сериал о «Манчестер Сити» с названием «All or Nothing». Съемки проходили во время тренировок и матчей, в раздевалке команды и офисе главного тренера.

    Источник: Daily Mail

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    21.09.2018 13:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12344

      DeStar 21 сентября 2018, 15:49

      я так понимаю клопп против фильма только из-за того, что фильм будут снимать в обычные дни в стандартные тренировки и разборы. А игроки могут,и многие будут перед камерами действительно себя вести по другому, следовательно эти тренировки могут пойти псу под хвост. что скажется на форме. Снимайте летом, в свободные дни, или вначале сезона, в августе, или вон на турнире в сша..

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 сентября 2018, 15:48

      Пожалуй с ним соглашусь. Ливерпулю сейчас нужно как никогда сосредоточиться на достижение успеха хотя бы в одном из турниров, а не в киношках сниматься.

      0
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 21 сентября 2018, 14:52

      Правильно

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 сентября 2018, 14:19

      и че клопп владелец клуба?

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