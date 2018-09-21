Нападающий «Брайтона» извинился за плохую игру в прошлом сезоне. Он был в депрессии из-за смерти отца и развода

Нападающий «Брайтона» Антони Кноккарт рассказал, что долгое время находился в депрессии из-за смерти отца. Через шесть месяцев после этого его жена с ребенком подала из-за случившегося на развод.

«В прошлом сезоне я был в глубокой депрессии, мне было очень тяжело и практически невозможно было нормально играть.

Развод с женой произошел в прошлом году во время предсезонной подготовки. Это также повлияло на меня, как и смерть отца. Когда я его потерял, самым важным для меня были моя жена и ребенок. Это были люди, которые мне нужны, но шесть месяцев спустя я понял, что их уже нет. Со мной осталась только депрессия. Были времена, когда я даже не мог думать о футболе.

В тот момент я рассказал об этом капитану команды, который поговорил с тренером. Они нашли мне психолога, который здорово мне помог.

Я хотел бы извиниться перед фанатами за мой уровень, показанный в прошлом сезоне. Не хочу, чтобы кто-то пережил то, что пережил я. Спасибо клубу за помощь.

Хочу обратиться не только к футболистам, но и ко всем людям. Если вы проходите через подобное, то не бойтесь говорить об этом, найдите психолога», – рассказал Кноккарт.