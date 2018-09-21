Мак: «Зениту» нужно улучшать игру впереди, и тогда мы сможем побеждать»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак, который стал автором единственного гола в ворота «Копенгагена», рассказал, как забивал его.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

«В эпизоде с голом я просто увидел, что Себа может отдать мне пас. Точно линию нельзя было проследить, и я пытался избежать офсайда, но это было 50 на 50. Получилось так, что я сохранил эту линию и оказался в нужном положении.

Если говорить в целом об игре, то, конечно, нам нужно создавать больше моментов, чтобы было больше шансов забить. Тогда мы сможем выигрывать.

Мы смотрели прошлые игры «Копенгагена» и видели, что у защитников очень много места за спинами. Старались сегодня этим пользоваться, но так получилось, что на сей раз защитники сыграли гораздо лучше, чем в предыдущих матчах.

У нас было несколько шансов оторваться, убежать, но не получилось забить больше одного гола. Нам нужно улучшать игру впереди, и тогда мы сможем одерживать победы.

Был ли я удивлен, когда меня заменили? Это решение тренера, и я не хочу как-то его обсуждать. Тренеру виднее. Он видит, в какой момент тот или иной игрок нужен на поле. Все, что я должен делать, – это просто выполнять свою работу и стараться делать все, чтобы команда побеждала», – рассказал Мак в эфире телеканала «Матч Премьер».