Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мак: «Зениту» нужно улучшать игру впереди, и тогда мы сможем побеждать»

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак, который стал автором единственного гола в ворота «Копенгагена», рассказал, как забивал его.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    «В эпизоде с голом я просто увидел, что Себа может отдать мне пас. Точно линию нельзя было проследить, и я пытался избежать офсайда, но это было 50 на 50. Получилось так, что я сохранил эту линию и оказался в нужном положении.

    Если говорить в целом об игре, то, конечно, нам нужно создавать больше моментов, чтобы было больше шансов забить. Тогда мы сможем выигрывать.

    Мы смотрели прошлые игры «Копенгагена» и видели, что у защитников очень много места за спинами. Старались сегодня этим пользоваться, но так получилось, что на сей раз защитники сыграли гораздо лучше, чем в предыдущих матчах.

    У нас было несколько шансов оторваться, убежать, но не получилось забить больше одного гола. Нам нужно улучшать игру впереди, и тогда мы сможем одерживать победы.

    Был ли я удивлен, когда меня заменили? Это решение тренера, и я не хочу как-то его обсуждать. Тренеру виднее. Он видит, в какой момент тот или иной игрок нужен на поле. Все, что я должен делать, – это просто выполнять свою работу и стараться делать все, чтобы команда побеждала», – рассказал Мак в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2018 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 13:58

      Игрок умеющий не попадаться на офсайде - супер. Сколько было отмененных мячей из за офсайда ,не счесть?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 21 сентября 2018, 12:42

      Хорошо что сами всё понимают и стараются . Вперёд к победам!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 21 сентября 2018, 11:39

      И позади, и впереди... Еще улучшать и улучшать! Только улучшать - это когда уже хорошо, а можно лучше. Насчет хорошо большие сомнения практически по всем игрокам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 сентября 2018, 08:29

      С такими пасами, ударами по мячу в сторону ворот и техникой приёма мяча надо не вылезать со стадиона, работая до седьмого пота.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 08:47

      Это факт!!.. Как вчера Смольников и Ерохин принимали мяч, запарывая атаки и опасные моменты, то здесь впору вспомнить ДЮСШ!.. Пожалуй, проблемы детской школы, нынче, уже никаким пОтом не спасти... Хотя, иногда оба выдают нужное и полезное...
      А впереди у Зенита традиционно вяло, за исключением 8-1!..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 сентября 2018, 08:53

      Я ещё понимаю, когда на фоне усталости не контролировали мяч как было в случае с Ерохиным и Кузяевым. ( далеко от себя отпустили мяч при ускорении движения ) Но остановить, обработать, подыграть, как от забора отскакивало. Смольников и Ерохин не дружат с техникой, это пробел в начальном футбольном образовании.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11