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    Мак: «Санкт-Петербург» – лучший стадион в Европе. Наша арена – это фантастика»

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак в восторге от стадиона «Санкт-Петербург». По словам словака, арена сине-бело-голубых – лучшая в Европе

    «Для меня арена «Зенита» – лучшая в Европе. Наш стадион – это фантастика. Когда он заполнен, атмосфера просто прекрасная. Никогда не видел такой симпатичной арены. Да, мне еще нравится стадион в Краснодаре, но атмосфера на петербургском стадионе лучшая в Европе.

    Зимой огромным преимуществом становится крыша. На «Петровском» было холодно, такого нет на новой арене. К тому же зрители теперь ближе к полю», – сказал Мак.

    Строительство «Санкт-Петербурга» длилось с 2007 по 2017 год. Стоимость объекта составила около 43 миллиардов рублей.

    Источник: Р-Спорт

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    20.09.2018 19:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1156

      ВасяК 20 сентября 2018, 20:49

      Нет,что и не говори,а наша Спартак-Арена самая лучшая!!!Я был и там,и много раз здесь!!!

      -1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 20 сентября 2018, 19:30

      Осталось ещё миллиардов за 20 построить для СКА новый СКК - самый большой в мире - на меньшее у нас не размениваются.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Grey33 20 сентября 2018, 19:47

      нахер ты гундосишь?Для СКА строит владелец клуба за "своё бабло" и из городского бюджета ни копейки туда не уйдёт+землю купит у города.Воруют у тебя,воруй ты кто тебе не даёт,а нет так живи бичём и не гавкай!

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > 3a zenit 20 сентября 2018, 20:55

      А если попробовать не воровать, а зарабатывать?

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Grey33 20 сентября 2018, 21:06

      это фантастика!

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