Мак: «Санкт-Петербург» – лучший стадион в Европе. Наша арена – это фантастика»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак в восторге от стадиона «Санкт-Петербург». По словам словака, арена сине-бело-голубых – лучшая в Европе

«Для меня арена «Зенита» – лучшая в Европе. Наш стадион – это фантастика. Когда он заполнен, атмосфера просто прекрасная. Никогда не видел такой симпатичной арены. Да, мне еще нравится стадион в Краснодаре, но атмосфера на петербургском стадионе лучшая в Европе.

Зимой огромным преимуществом становится крыша. На «Петровском» было холодно, такого нет на новой арене. К тому же зрители теперь ближе к полю», – сказал Мак.

Строительство «Санкт-Петербурга» длилось с 2007 по 2017 год. Стоимость объекта составила около 43 миллиардов рублей.