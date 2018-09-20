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    Ковач – о победе над «Бенфикой»: «Должны были раньше решать исход матча»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач отметил сложности, с которыми столкнулась немецкая команда в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

    «Мы хотели хорошо стартовать в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Мы знали, что «Бенфика» необычайно хорошая команда. Они играют прямолинейно и стараются максимально быстро найти путь к воротам.

    Нам пришлось изрядно попотеть, при этом мы не реализовали довольно много хороших моментов. Мы должны были раньше решать исход матча.

    Мы хотим далеко пройти в Лиге чемпионов. Для этого мы должны сохранить полную концентрацию на задаче», – сказал Ковач.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Бавария» завершился со счетом 0:2.

    Источник: ФК «Бавария»

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    20.09.2018 07:42
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