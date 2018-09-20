Ковач – о победе над «Бенфикой»: «Должны были раньше решать исход матча»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач отметил сложности, с которыми столкнулась немецкая команда в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Мы хотели хорошо стартовать в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Мы знали, что «Бенфика» необычайно хорошая команда. Они играют прямолинейно и стараются максимально быстро найти путь к воротам.

Нам пришлось изрядно попотеть, при этом мы не реализовали довольно много хороших моментов. Мы должны были раньше решать исход матча.

Мы хотим далеко пройти в Лиге чемпионов. Для этого мы должны сохранить полную концентрацию на задаче», – сказал Ковач.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Бавария» завершился со счетом 0:2.