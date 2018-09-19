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    Итальянский шеф-повар московского ресторана предложил Каррере приготовить вместе с ним гуся

    Итальянский шеф-повар одного из московских ресторанов Франческо Воче выразил оригинальную поддержку главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере. Он предложил специалисту научить его готовить гуся.

    «Привет, Массимо! Ты самый лучший, но есть люди, которые просто забыли об этом.

    Когда ты вернешься из Вены, приходи ко мне и мы вместе приготовим гуся. И ты можешь поделиться рецептом с тем, кто этого заслуживает», – написал Воче в инстаграме.

    После поражения «Спартака» от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров в стихах раскритиковал Карреру. Пара строчек в стихотворении народного артиста России звучали так: «Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь – не птица, а наше счастье – не Каррера» и «мы можем и терпеть, и злиться – все с гуся как вода стекает».

    К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2018 18:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 13:44

      После стольких постов негатива надо переключится на что то вкусное.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 18:32

      Гуся пусть ест усатый

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 19 сентября 2018, 18:27

      А что не свинью?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Caniggia 19 сентября 2018, 19:24

      Давно была такая шутка-совет: сходи на рынок, купи гуся и *** ему мозги!

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 19 сентября 2018, 18:26

      Кстати классная идея. Приглашаю своего тезку Рому Зобнина к себе вместе приготовить хинкали. Может таким способом любимые футболисты станут ещё ближе к болельщикам? Да и надоели уже отрицательные новости.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > lordmrv 19 сентября 2018, 18:29

      Блин, загорелся этой идеей. Представьте - Глушаков с хоккеистами Авангарда варит борщ и делится рецептом, Дзюба готовит корюшку и т.д.

      0
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 19 сентября 2018, 18:15

      Ща надо лошадь готовить уже.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 19 сентября 2018, 18:10

      Лучше бы предложил к Глушакову в баню сходить - для примирения!

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