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  • Итальянский шеф-повар московского ресторана предложил Каррере приготовить вместе с ним гуся

Итальянский шеф-повар московского ресторана предложил Каррере приготовить вместе с ним гуся

19 сентября 2018, 18:09
10

Итальянский шеф-повар одного из московских ресторанов Франческо Воче выразил оригинальную поддержку главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере. Он предложил специалисту научить его готовить гуся.

«Привет, Массимо! Ты самый лучший, но есть люди, которые просто забыли об этом.

Когда ты вернешься из Вены, приходи ко мне и мы вместе приготовим гуся. И ты можешь поделиться рецептом с тем, кто этого заслуживает», – написал Воче в инстаграме.

После поражения «Спартака» от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров в стихах раскритиковал Карреру. Пара строчек в стихотворении народного артиста России звучали так: «Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь – не птица, а наше счастье – не Каррера» и «мы можем и терпеть, и злиться – все с гуся как вода стекает».

К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (10)
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Lester84
1537369856
Лучше бы предложил к Глушакову в баню сходить - для примирения!
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Untitled-1
1537370109
Ща надо лошадь готовить уже.
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lordmrv
1537370803
Кстати классная идея. Приглашаю своего тезку Рому Зобнина к себе вместе приготовить хинкали. Может таким способом любимые футболисты станут ещё ближе к болельщикам? Да и надоели уже отрицательные новости.
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Caniggia
1537370870
А что не свинью?
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Alllex68
1537371143
Гуся пусть ест усатый
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zigbert
1537440268
После стольких постов негатива надо переключится на что то вкусное.
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