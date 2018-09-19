Итальянский шеф-повар московского ресторана предложил Каррере приготовить вместе с ним гуся

Итальянский шеф-повар одного из московских ресторанов Франческо Воче выразил оригинальную поддержку главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере. Он предложил специалисту научить его готовить гуся.

«Привет, Массимо! Ты самый лучший, но есть люди, которые просто забыли об этом.

Когда ты вернешься из Вены, приходи ко мне и мы вместе приготовим гуся. И ты можешь поделиться рецептом с тем, кто этого заслуживает», – написал Воче в инстаграме.

После поражения «Спартака» от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров в стихах раскритиковал Карреру. Пара строчек в стихотворении народного артиста России звучали так: «Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь – не птица, а наше счастье – не Каррера» и «мы можем и терпеть, и злиться – все с гуся как вода стекает».

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