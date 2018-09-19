Алексей Миранук: «Первый и третий пропущенные голы – стечение обстоятельств»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал об атмосфере на стадионе в Стамбуле во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».

«Атмосфера на стадионе на нас не давила. Она давала заряд энергии. Было некоторое волнение в первые минуты. Гол, пропущенный в начале встречи – стечение обстоятельств.

В такой атмосфере было приятно играть, она подзадоривала и подстегивала. Третий гол – также стечение обстоятельств: не приняли мяч, игровой момент.

Мало забиваем? Каждому футболисту это неприятно. Сегодня моменты были – не хватило реализации. Будем исправлять ошибки и двигаться дальше», – сказал Миранчук в эфире канала «Матч ТВ».

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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