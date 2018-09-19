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    Алексей Миранук: «Первый и третий пропущенные голы – стечение обстоятельств»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал об атмосфере на стадионе в Стамбуле во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».

    «Атмосфера на стадионе на нас не давила. Она давала заряд энергии. Было некоторое волнение в первые минуты. Гол, пропущенный в начале встречи – стечение обстоятельств.

    В такой атмосфере было приятно играть, она подзадоривала и подстегивала. Третий гол – также стечение обстоятельств: не приняли мяч, игровой момент.

    Мало забиваем? Каждому футболисту это неприятно. Сегодня моменты были – не хватило реализации. Будем исправлять ошибки и двигаться дальше», – сказал Миранчук в эфире канала «Матч ТВ».

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    «Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет. И сразу проиграл

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2018 07:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 11:33

      В эпизоде с третьим голом ,вообще опустили руки.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 сентября 2018, 14:14

      Откровенно слабо играли -- реализовать своё не смогли -- надо делать выводы !!!

      3
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 19 сентября 2018, 13:33

      А второй - косяк Фернандеша, на которого давила та самая атмосфера

      2
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 11:54

      Не оправдывался. Лучше бы обстоятельства вам помогли забить

      1
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 > Alllex68 19 сентября 2018, 11:55

      Не оправдывайся

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 19 сентября 2018, 11:29

      счет на табло а стечение обстоятельств совсем другое

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 19 сентября 2018, 11:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Капец, бедные болелы Локо, и этот парень, как говорят - талант???да он не может мяч обработать - отскакивает как от дерева!!!коленки трясутся, всего боится как девочка, прям видно как ссыт мяч принимаеттнс ходу и останавливается оглядываясь назад!!!!это ж уму не постижимо!!!отуграл также как в сборной в знаменитом матче с Уругваем на ЧМ, когда его и Смольникова в старте выпустили!!короче КПД 0,1

      -23
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 сентября 2018, 10:37

      конечно зачем играть и забивать ведь в голове новая машина стоит в гараже надо побыстрее домой к моей новенькой

      4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 19 сентября 2018, 09:26

      Вся наша жизнь сплошное стечение обстоятельств, поэтому нечего на это пенять.

      4
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      Рейтинг: +511

      Baggio1986 19 сентября 2018, 09:08

      Ваша игра это стечение обстоятельств!

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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 19 сентября 2018, 08:58

      А второй гол ваша глупость, ибо нужно было стенку из пяти человек ставить. Сделали инертному Дердейоку подарок.

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