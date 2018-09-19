Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Алексей Миранук: «Первый и третий пропущенные голы – стечение обстоятельств»

Алексей Миранук: «Первый и третий пропущенные голы – стечение обстоятельств»

19 сентября 2018, 07:15
16

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал об атмосфере на стадионе в Стамбуле во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».

«Атмосфера на стадионе на нас не давила. Она давала заряд энергии. Было некоторое волнение в первые минуты. Гол, пропущенный в начале встречи – стечение обстоятельств.

В такой атмосфере было приятно играть, она подзадоривала и подстегивала. Третий гол – также стечение обстоятельств: не приняли мяч, игровой момент.

Мало забиваем? Каждому футболисту это неприятно. Сегодня моменты были – не хватило реализации. Будем исправлять ошибки и двигаться дальше», – сказал Миранчук в эфире канала «Матч ТВ».

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

«Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет. И сразу проиграл

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Локомотив Галатасарай Миранчук Алексей
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
сапёр75
1537332281
Жалко свои не забили
Ответить
bolela_16
1537332384
с началом, крепитесь...
Ответить
Fan Loko mik
1537334211
Алёша!!!!! Алёша!!!!! Твою ж мать!!!!! Какое стечение обстоятельств!!!! От тебя мяч отскакивает как от ЧЕКУШКИ!!!! Пиноккио - вот ты кто!!!! Тебе нужно до седьмого пота работать на тренеровках и оттачивать технику обработки мяча, а не рассуждать на тему того, какой гол как залетел в наши ворота!!!! Вчера ты проиграл все единоборства, ВСЕ!!!
Ответить
Валерий2705
1537336705
А второй гол ваша глупость, ибо нужно было стенку из пяти человек ставить. Сделали инертному Дердейоку подарок.
Ответить
Фотон
1537338402
Вся наша жизнь сплошное стечение обстоятельств, поэтому нечего на это пенять.
Ответить
Полная Канистра
1537342670
конечно зачем играть и забивать ведь в голове новая машина стоит в гараже надо побыстрее домой к моей новенькой
Ответить
CSKA471
1537344626
Капец, бедные болелы Локо, и этот парень, как говорят - талант???да он не может мяч обработать - отскакивает как от дерева!!!коленки трясутся, всего боится как девочка, прям видно как ссыт мяч принимаеттнс ходу и останавливается оглядываясь назад!!!!это ж уму не постижимо!!!отуграл также как в сборной в знаменитом матче с Уругваем на ЧМ, когда его и Смольникова в старте выпустили!!короче КПД 0,1
Ответить
тщмек 19
1537353220
А второй - косяк Фернандеша, на которого давила та самая атмосфера
Ответить
Zenmaster
1537355644
Откровенно слабо играли -- реализовать своё не смогли -- надо делать выводы !!!
Ответить
zigbert
1537432438
В эпизоде с третьим голом ,вообще опустили руки.
Ответить
Главные новости
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
3
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
2
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
6
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
5
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+