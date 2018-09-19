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    Спаллетти: «Победа над «Тоттенхэмом» добавит нам уверенности»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил работу своей команды в концовке матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

    «То, что мы смогли изменить игру на последних минутах, делает победу еще более приятной. Мы видели, как праздновали фанаты, и понимаем, что для них это значит.

    На протяжении всего матча мы постоянно атаковали, постоянно открывались за спинами игроков соперника и показали отличную игру. Результат добавит нам уверенности.

    Было очень важно, чтобы Икарди забил свой первый мяч. Команде были нужны его голы. Это настоящий профессионал, который берет ответственность на себя. У нас много игроков, и нам надо учиться, как побеждать без Мауро, потому что мы не сможем выпускать в каждом матче один и тот же состав.

    Сейчас нам пока еще не хватает взаимосвязи на поле между Икарди и Наингголаном, временами случались большие разрывы. Первый любит открываться на грани офсайда, а второй после долгого периода без футбола находится в своей не самой лучшей форме», – сказал Спаллетти.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:1.

    Источник: Football Italia

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    19.09.2018 06:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1532

      starche 19 сентября 2018, 07:12

      Молодцы!

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