Спаллетти: «Победа над «Тоттенхэмом» добавит нам уверенности»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил работу своей команды в концовке матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

«То, что мы смогли изменить игру на последних минутах, делает победу еще более приятной. Мы видели, как праздновали фанаты, и понимаем, что для них это значит.

На протяжении всего матча мы постоянно атаковали, постоянно открывались за спинами игроков соперника и показали отличную игру. Результат добавит нам уверенности.

Было очень важно, чтобы Икарди забил свой первый мяч. Команде были нужны его голы. Это настоящий профессионал, который берет ответственность на себя. У нас много игроков, и нам надо учиться, как побеждать без Мауро, потому что мы не сможем выпускать в каждом матче один и тот же состав.

Сейчас нам пока еще не хватает взаимосвязи на поле между Икарди и Наингголаном, временами случались большие разрывы. Первый любит открываться на грани офсайда, а второй после долгого периода без футбола находится в своей не самой лучшей форме», – сказал Спаллетти.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:1.