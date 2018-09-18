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    Дзагоев – об отношениях с женой: «Мы счастливы и любим друг друга»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал информацию, что несколько недель он уже не проживает совместно с супругой и детьми. По словам спортсмена, пара в нормальных отношениях.

    «Сейчас мы с ЦСКА в Чехии, готовимся к старту в Лиге чемпионов. Зарема с детьми – в Беслане, в гостях у моих родителей. Обращаюсь к тем, кому не дает покоя наша жизнь: в нашей семье все хорошо, мы счастливы и любим друг друга», – приводит слова игрока его официальный сайт.

    Отец Дзагоева ранее говорил, что супруги в ссоре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2018 21:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 19 сентября 2018, 14:34

      Бросай стакан

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 19 сентября 2018, 04:52

      А кому какое дело, что у него на кухне варится? Семья сама разберется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 01:40

      Пить меньше надо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 01:39

      Да нам-то какая хрен разница на твою Зарему

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 сентября 2018, 22:00

      Что-то у отцов футболистов вода в ж*пе не держится.

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