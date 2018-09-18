Дзагоев – об отношениях с женой: «Мы счастливы и любим друг друга»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал информацию, что несколько недель он уже не проживает совместно с супругой и детьми. По словам спортсмена, пара в нормальных отношениях.

«Сейчас мы с ЦСКА в Чехии, готовимся к старту в Лиге чемпионов. Зарема с детьми – в Беслане, в гостях у моих родителей. Обращаюсь к тем, кому не дает покоя наша жизнь: в нашей семье все хорошо, мы счастливы и любим друг друга», – приводит слова игрока его официальный сайт.

Отец Дзагоева ранее говорил, что супруги в ссоре.