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    Жена Дзагоева несколько месяцев не живет с футболистом. Она забрала детей и уехала к родителям в Северную Осетию

    У полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева проблемы в семейной жизни.

    Как сообщает «Экспресс газета», жена футболиста Зарема Дзагоева несколько месяцев назад забрала с собой детей [пятилетнюю Элану и двухлетнего Хетага] и уехала к родителям во Владикавказ.

    «Я в личные дела сына стараюсь не лезть. Они молодые, с гонором. Ну поссорились, с кем не бывает? Сами разберутся», – сказал отец хавбека Элизбар Дзагоев.

    По словам жены одного из приятелей-футболистов Алана, размолвка в семье Дзагоевых произошла по причине неадекватного поведения полузащитника после употребления алкоголя.

    Тем не менее, официальный представитель Дзагоева Дарья Арсланова опровергла данную информацию.

    «В настоящий момент Зарема с детьми гостит у родителей Алана в Беслане. В семье Дзагоевых все хорошо», – цитирует Арсланову «Газета.ру».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2018 18:54
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +17867

      ilichkadr 19 сентября 2018, 09:16

      Бомбардир в очередной раз отжигает. Лишь бы что-то брякнуть. Надо источника направить в аул, чтобы ему там объяснили, что значит жена-мусульманка без разрешения мужа совершила какое-то телодвижение.

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 19 сентября 2018, 08:26

      Луис Адриано сходил на балет «Лебединое озеро» --- ВОТ ЭТО НОВОСТЬ. Не в ночной клуб а на балет. А лезть в чужую семейную жизнь, это как то не правильно!!!

      0
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 19 сентября 2018, 06:33

      Очень футбольная новость.

      1
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 18 сентября 2018, 22:17

      че за ***** тут выкладывают

      2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 21:17

      Если гостит у родителей Алана ,значит все в порядке.

      4
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 18 сентября 2018, 20:42

      Думал из начально не комментировать но тут уже 32 набралось.что за маразм лююююди!!! На кой эти новости выкладывать

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > sobaka120982 18 сентября 2018, 21:55

      Согласен! Это вообще не "новость", а сплетни или слухи... К футболу вообще отношения не имеющие!

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 18 сентября 2018, 20:40

      Если перестать комментировать подобные новости, может и авторы прекратят их публиковать...

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Bivaliy67 18 сентября 2018, 20:51

      ...это же в главных новостях бомбардира, васся...как в фильме берегись автомобиля: ...это не ваше дело! ..--ннет, нннашеее!!!

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 18 сентября 2018, 20:36

      ...ооох, васся, я бы тоже хотел поиметь такую..дарью арсланову! конечно у аланчика все хорошо, васся.....в основу с трудолм проходит, в сборную не берут, пристрастился к алкоголю....а тут еще и дарья арсланова...конечно все хорошо

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 18 сентября 2018, 20:27

      Про бузову пишите уже, кому интересна эта семейная моча в семьях футболистов?)

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 18 сентября 2018, 20:27

      Господа журналисты......а вот в семейные отношения лезть не красиво и подло.....А бомбардиру не стоит ставить такие заметки на сайт....если они себя считают спортивной прессой

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