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  • Жена Дзагоева несколько месяцев не живет с футболистом. Она забрала детей и уехала к родителям в Северную Осетию

Жена Дзагоева несколько месяцев не живет с футболистом. Она забрала детей и уехала к родителям в Северную Осетию

18 сентября 2018, 18:54
36

У полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева проблемы в семейной жизни.

Как сообщает «Экспресс газета», жена футболиста Зарема Дзагоева несколько месяцев назад забрала с собой детей [пятилетнюю Элану и двухлетнего Хетага] и уехала к родителям во Владикавказ.

«Я в личные дела сына стараюсь не лезть. Они молодые, с гонором. Ну поссорились, с кем не бывает? Сами разберутся», – сказал отец хавбека Элизбар Дзагоев.

По словам жены одного из приятелей-футболистов Алана, размолвка в семье Дзагоевых произошла по причине неадекватного поведения полузащитника после употребления алкоголя.

Тем не менее, официальный представитель Дзагоева Дарья Арсланова опровергла данную информацию.

«В настоящий момент Зарема с детьми гостит у родителей Алана в Беслане. В семье Дзагоевых все хорошо», – цитирует Арсланову «Газета.ру».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (36)
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oyabun
1537287069
Не дело это, лезть своими грязными ручонками в личную жизни публичных людей, к коим относится и Дзагоев. Очень жаль что редакция Бомбардира пошла по пути желтой прессы. Удилите, пожалуйста, заметку.
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Garrincha58
1537287159
сегодня день такой все самое жирненькое и палево на первой полосе бомбардировщиков
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m40
1537287286
Ладно, сегодня начинается ЛЧ и 3 дня еврокубки- будет о чем писать. А то эта околофутбольная херня надоела- спартаковские страсти, теперь вот грязное бельишко игрока ЦСКА...
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lims21
1537288106
"Экспресс газета". Дожили.. Это же одна из самых желтушных и балабольных газетёнок, годная только для общественной уборной.
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3a zenit
1537288943
его дела,не стоит в это лезть
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Krd123
1537289080
Желтая пресса!(
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СПАРТАК1984
1537289304
вот это я понимаю футбольная новость так новость )))) какое ЭТО дело имеет отношение к футболу Карл???!!!!! да ещё и в главных ...
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sv1969
1537289721
С**а ,что вы творите?Это бл футбольная новость? Личная жизнь Алана и не хер в неё лезть!
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Chernyi Lis
1537289744
ваще по х..
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slavа0508
1537291628
Господа журналисты......а вот в семейные отношения лезть не красиво и подло.....А бомбардиру не стоит ставить такие заметки на сайт....если они себя считают спортивной прессой
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