Жена Дзагоева несколько месяцев не живет с футболистом. Она забрала детей и уехала к родителям в Северную Осетию

У полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева проблемы в семейной жизни.

Как сообщает «Экспресс газета», жена футболиста Зарема Дзагоева несколько месяцев назад забрала с собой детей [пятилетнюю Элану и двухлетнего Хетага] и уехала к родителям во Владикавказ.

«Я в личные дела сына стараюсь не лезть. Они молодые, с гонором. Ну поссорились, с кем не бывает? Сами разберутся», – сказал отец хавбека Элизбар Дзагоев.

По словам жены одного из приятелей-футболистов Алана, размолвка в семье Дзагоевых произошла по причине неадекватного поведения полузащитника после употребления алкоголя.

Тем не менее, официальный представитель Дзагоева Дарья Арсланова опровергла данную информацию.

«В настоящий момент Зарема с детьми гостит у родителей Алана в Беслане. В семье Дзагоевых все хорошо», – цитирует Арсланову «Газета.ру».