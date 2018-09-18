Тотти: «Перес всегда хотел подписать меня. Однажды «Реал» прислал мне футболку с номером 10 и моей фамилией»

Бывший полузащитник «Ромы» Франческо Тотти рассказал, что в свое время «Реал» очень хотел приобрести его. По словам футболиста, президент мадридского клуба Флорентино Перес – его большой поклонник.

«Было время в моей карьере, примерно с 2004 или 2005 года, когда «Реал» прилагал все усилия, чтобы подписать меня. Мадридцы прислали мне футболку с номером 10 и фамилией Тотти, чтобы постараться помочь мне принять решение. Я бы не сказал, что президент клуба [Флорентино Перес] звонил мне все время, но он и люди, с которыми он работал, пытались связаться со мной.

В то время мною обладали два мысли – я буквально сидел на заборе. В конце концов, любовь победила. Я люблю этот клуб, этот город, этих болельщиков. Люблю всех, кто в последние 25 лет помогал мне быть капитаном этой команды и футболистом одного клуба.

С тех пор я несколько раз встречался с Флорентино Пересом. Последний раз это было на жеребьевке [группового раунда Лиги чемпионов] в Монако. Он всегда очень дружелюбен, но каждый раз говорит мне одно и то же: я единственный игрок, которого он никогда не мог убедить перейти в «Реал».

Он никогда не мог смириться с этим. В последний раз, когда «Рома» играла против «Реала», он попросил меня подписать для него футболку. При этом он сказал: «Ты единственный футболист, который отказал «Реалу»!» – сказал Тотти.

Тотти провел в «Роме» всю карьеру – с 1992 по 2017 год.