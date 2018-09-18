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    Тотти: «Перес всегда хотел подписать меня. Однажды «Реал» прислал мне футболку с номером 10 и моей фамилией»

    Бывший полузащитник «Ромы» Франческо Тотти рассказал, что в свое время «Реал» очень хотел приобрести его. По словам футболиста, президент мадридского клуба Флорентино Перес – его большой поклонник.

    «Было время в моей карьере, примерно с 2004 или 2005 года, когда «Реал» прилагал все усилия, чтобы подписать меня. Мадридцы прислали мне футболку с номером 10 и фамилией Тотти, чтобы постараться помочь мне принять решение. Я бы не сказал, что президент клуба [Флорентино Перес] звонил мне все время, но он и люди, с которыми он работал, пытались связаться со мной.

    В то время мною обладали два мысли – я буквально сидел на заборе. В конце концов, любовь победила. Я люблю этот клуб, этот город, этих болельщиков. Люблю всех, кто в последние 25 лет помогал мне быть капитаном этой команды и футболистом одного клуба.

    С тех пор я несколько раз встречался с Флорентино Пересом. Последний раз это было на жеребьевке [группового раунда Лиги чемпионов] в Монако. Он всегда очень дружелюбен, но каждый раз говорит мне одно и то же: я единственный игрок, которого он никогда не мог убедить перейти в «Реал».

    Он никогда не мог смириться с этим. В последний раз, когда «Рома» играла против «Реала», он попросил меня подписать для него футболку. При этом он сказал: «Ты единственный футболист, который отказал «Реалу»!» – сказал Тотти.

    Тотти провел в «Роме» всю карьеру – с 1992 по 2017 год.

    Источник: ФК «Рома»

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    18.09.2018 17:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 22 сентября 2018, 23:15

      Император!!!!! Такие люди не продаются!!!!
      Искренне уважаю!!!!! Сильный человек!!! Легенда!!!

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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 18 сентября 2018, 20:49

      Игроков, которые плюют в других игроков не прощают никогда.

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > Сын_маминой_подруги 19 сентября 2018, 22:40

      Да все насрать, было пару раз, мальчик вырос, все будут помнить вечного Тотти, а не Тотти что харкнул в еплет ссаному датчанину. Слава ИТАЛИИ.

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > Сын_маминой_подруги 19 сентября 2018, 22:42

      плюс не забывай браток, что ссаные скандинавы сыграли главный договорняк 21 века, 2-2 на том ЧЕ.

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      Рейтинг: +122

      Эльхан 18 сентября 2018, 19:11

      Человек достойный уважения.

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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 18:18

      Уважаю таких игроков.

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 18 сентября 2018, 17:24

      Тотти - это преданность, мастерство и талант.
      Великий человек и футболист. Легенда! Таких больше не будет на футбольном поле.

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