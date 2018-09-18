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    Алланазаров: «Каррера в курсе лайков Глушакова и Ещенко. В Тарасовке будет жарко»

    Накануне актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал на своей странице в инстаграме видеоролик. В нем он прочитал стихотворение и раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

    Хавбек московской команды Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко поставили лайк к этому видео.

    «Ещ и Глушак подставились. Подставились глупо. Настолько глупо подставиться нужно было постараться. Скорее, это были лайки на автомате. Не верю, что оба могли такое исполнить, посмотрев ролик.

    Каррера уже в курсе. В Тарасовке утром будет жарко. Хорошо водонапорную башню не снесли», – написал журналист Максим Алланазаров в твиттере.

    Источник: Twitter

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    18.09.2018 10:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +118

      Дави гниду 18 сентября 2018, 19:27

      Давно пора Каррере биту завести.

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 15:18

      Все это не идет на пользу команде. Если не нравится тренер ,выскажи свои аргументы ему в лицо и это будет гораздо честнее.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 18 сентября 2018, 13:14

      обидно, что Спартак обсуждают не за красивую игру, а словно у нас ДОМ-2 в команде снимают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -36

      pavelfastov 18 сентября 2018, 12:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 18 сентября 2018, 11:16

      весело мясным)) кто кому лайки поставил выясняют со скандалом))) ЛЕ на носу..)

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 сентября 2018, 11:15

      во ересь

      0
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 18 сентября 2018, 11:00

      ЁПРОСТ!
      К чему идём, или, вернее, уже пришли?!
      Какай-то журналюга выводит для обсуждения тему: "Знает или не знает Каррера о лайках Комбарова и Глушакова на пост Дмитрия Назарова в Твиттере!

      Если Каррера действительно хочет стать футбольным специалистом с большой буквы, то ему должны быть по хрен эти лайки: хоть всей командой лайкайте - значит помните и любите, равно как и на оправдание Глушака: "это не я лайкнул, век воли не видать".
      А уж если Каррера начнёт гнобить Глушака и Комбарова за эти лайки, то, значит, совсем измельчал итальяшка и учиться ничему уже не хочет.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 18 сентября 2018, 10:50

      А кто стуканул Каррере?

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > Фотон 18 сентября 2018, 11:38

      Верный кореш Трабукки как вар.

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 18 сентября 2018, 10:29

      Что за бред? В инсте можно спокойно отменить свой лайк, особенно если нажал случайно. Если оставили, значит хотели показать свою дурость

      2
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 18 сентября 2018, 10:29

      Ещё один клоун жути нагоняет, по пиарится решил...)))

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