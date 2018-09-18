Алланазаров: «Каррера в курсе лайков Глушакова и Ещенко. В Тарасовке будет жарко»

Накануне актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал на своей странице в инстаграме видеоролик. В нем он прочитал стихотворение и раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

Хавбек московской команды Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко поставили лайк к этому видео.

«Ещ и Глушак подставились. Подставились глупо. Настолько глупо подставиться нужно было постараться. Скорее, это были лайки на автомате. Не верю, что оба могли такое исполнить, посмотрев ролик.

Каррера уже в курсе. В Тарасовке утром будет жарко. Хорошо водонапорную башню не снесли», – написал журналист Максим Алланазаров в твиттере.