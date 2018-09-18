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  • Алланазаров: «Каррера в курсе лайков Глушакова и Ещенко. В Тарасовке будет жарко»

Алланазаров: «Каррера в курсе лайков Глушакова и Ещенко. В Тарасовке будет жарко»

18 сентября 2018, 10:22
11

Накануне актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал на своей странице в инстаграме видеоролик. В нем он прочитал стихотворение и раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

Хавбек московской команды Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко поставили лайк к этому видео.

«Ещ и Глушак подставились. Подставились глупо. Настолько глупо подставиться нужно было постараться. Скорее, это были лайки на автомате. Не верю, что оба могли такое исполнить, посмотрев ролик.

Каррера уже в курсе. В Тарасовке утром будет жарко. Хорошо водонапорную башню не снесли», – написал журналист Максим Алланазаров в твиттере.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Каррера Массимо
Комментарии (11)
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_Marqella_
1537255746
Ещё один клоун жути нагоняет, по пиарится решил...)))
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Чермындыр
1537255784
Что за бред? В инсте можно спокойно отменить свой лайк, особенно если нажал случайно. Если оставили, значит хотели показать свою дурость
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Фотон
1537257014
А кто стуканул Каррере?
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derrik2000
1537257643
ЁПРОСТ! К чему идём, или, вернее, уже пришли?! Какай-то журналюга выводит для обсуждения тему: "Знает или не знает Каррера о лайках Комбарова и Глушакова на пост Дмитрия Назарова в Твиттере! Если Каррера действительно хочет стать футбольным специалистом с большой буквы, то ему должны быть по хрен эти лайки: хоть всей командой лайкайте - значит помните и любите, равно как и на оправдание Глушака: "это не я лайкнул, век воли не видать". А уж если Каррера начнёт гнобить Глушака и Комбарова за эти лайки, то, значит, совсем измельчал итальяшка и учиться ничему уже не хочет.
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piligrim1986
1537258509
во ересь
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RotBerg
1537258560
весело мясным)) кто кому лайки поставил выясняют со скандалом))) ЛЕ на носу..)
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pavelfastov
1537263860
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polozovs
1537265641
обидно, что Спартак обсуждают не за красивую игру, а словно у нас ДОМ-2 в команде снимают
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zigbert
1537273132
Все это не идет на пользу команде. Если не нравится тренер ,выскажи свои аргументы ему в лицо и это будет гораздо честнее.
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Дави гниду
1537288074
Давно пора Каррере биту завести.
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