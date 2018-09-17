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    Дуглас Коста ответил болельщику на критику за плевок в Ди Франческо: «Ты не знаешь, что он мне сказал»

    Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста ответил болельщику на критику за плевок в форварда «Сассуоло» Федерико Ди Франческо.

    В конце матча четвертого тура Серии А бразилец набросился на своего соперника, а затем плюнул в него. Теперь Косте грозит как минимум трехматчевая дисквалификация.

    Позже нападающий извинился перед болельщиками и своими партнерами в инстаграме. В комментариях к публикации один из фанатов раскритиковал бразильца, на что тот ответил: «Ты не знаешь, что он мне сказал, но это неважно».

    Также пост прокомментировал бывший защитник «Ювентуса» Патрис Эвра.

    «Ты знаешь, что символ «Ювентуса» – зебра? Не лама... Ты извинился за свой жест, но люди никогда не узнают, что он тебе сказал», – написал француз.

    Источник: Football Italia

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    17.09.2018 18:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -44

      karmunov 17 сентября 2018, 20:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -6
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > karmunov 17 сентября 2018, 20:32

      Гори в аду

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 сентября 2018, 19:33

      если ты мужик! а не баба то за то что он тебе сказал вмазал бы ему но плеваться как девочка просто не прилично и не красиво для мужчины

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 17 сентября 2018, 19:23

      Пора второй том выпускать серии книг, что мне сказал., первый был Матерацци, второй Коста..

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 17 сентября 2018, 19:09

      чтобы ни было сказано-плевок ни в коей мере не оправдание.игрок Великого Клуба и такое вытворять..такое вряд ли забывается.

      2
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      Рейтинг: +161

      Лошак 17 сентября 2018, 18:37

      Символ старухи - зебра. Не верблюд...

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