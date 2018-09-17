Дуглас Коста ответил болельщику на критику за плевок в Ди Франческо: «Ты не знаешь, что он мне сказал»

Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста ответил болельщику на критику за плевок в форварда «Сассуоло» Федерико Ди Франческо.

В конце матча четвертого тура Серии А бразилец набросился на своего соперника, а затем плюнул в него. Теперь Косте грозит как минимум трехматчевая дисквалификация.

Позже нападающий извинился перед болельщиками и своими партнерами в инстаграме. В комментариях к публикации один из фанатов раскритиковал бразильца, на что тот ответил: «Ты не знаешь, что он мне сказал, но это неважно».

Также пост прокомментировал бывший защитник «Ювентуса» Патрис Эвра.

«Ты знаешь, что символ «Ювентуса» – зебра? Не лама... Ты извинился за свой жест, но люди никогда не узнают, что он тебе сказал», – написал француз.