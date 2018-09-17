Дуглас Коста ответил болельщику на критику за плевок в Ди Франческо: «Ты не знаешь, что он мне сказал»

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Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста ответил болельщику на критику за плевок в форварда «Сассуоло» Федерико Ди Франческо.
В конце матча четвертого тура Серии А бразилец набросился на своего соперника, а затем плюнул в него. Теперь Косте грозит как минимум трехматчевая дисквалификация.
Позже нападающий извинился перед болельщиками и своими партнерами в инстаграме. В комментариях к публикации один из фанатов раскритиковал бразильца, на что тот ответил: «Ты не знаешь, что он мне сказал, но это неважно».
Также пост прокомментировал бывший защитник «Ювентуса» Патрис Эвра.
«Ты знаешь, что символ «Ювентуса» – зебра? Не лама... Ты извинился за свой жест, но люди никогда не узнают, что он тебе сказал», – написал француз.