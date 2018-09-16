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    Дуглас Коста извинился за плевок в игрока «Сассуоло»

    Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста извинился за поведение в матче 4-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:1). Коста плюнул в полузащитника соперников Федерико Ди Франческо и был удален.

    «Хочу извиниться перед всеми игроками «Ювентуса» за свою реакцию в сегодняшнем матче.

    Также прошу прощения у моих одноклубников, которые всегда находятся на моей стороне и в хорошие, и в плохие времена. Это было ужасно, я понимаю это и прошу у всех прощения.

    Я хочу прояснить, что этот эпизод не отражает того, что я делал на протяжении всей карьеры», – написал Коста в своем инстаграме.

    Дугласа Косту удалили за плевок в соперника

    Источник: Instagram

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    16.09.2018 21:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12343

      DeStar 17 сентября 2018, 00:00

      Ещё бы перед соседом извинился и одноклассниками . А как же игрок сассуло?

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2018, 22:39

      Вот так всегда все извиняются после матча.
      Хоть бы один кто-нибудь сказал типа "ДА, он мразь, я его ненавижу и ещё раз плюну ему в рыло при встрече!!"

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      Рейтинг: +273

      Berikosha 16 сентября 2018, 21:35

      а перед Сассуоло и перед игроком не надо извиниться???

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