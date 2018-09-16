Дуглас Коста извинился за плевок в игрока «Сассуоло»

Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста извинился за поведение в матче 4-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:1). Коста плюнул в полузащитника соперников Федерико Ди Франческо и был удален.

«Хочу извиниться перед всеми игроками «Ювентуса» за свою реакцию в сегодняшнем матче.

Также прошу прощения у моих одноклубников, которые всегда находятся на моей стороне и в хорошие, и в плохие времена. Это было ужасно, я понимаю это и прошу у всех прощения.

Я хочу прояснить, что этот эпизод не отражает того, что я делал на протяжении всей карьеры», – написал Коста в своем инстаграме.

Дугласа Косту удалили за плевок в соперника