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    Скопинцев: «Молодому россиянину нелегко в Европе. При прочих равных в Германии в состав поставят немца. Даже если ты лучше»

    Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев рассказал, как непросто приходится молодым российским футболистам в европейских чемпионатах.

    В 2015 году 21-летний игрок перешел из «Зенита» в «РБ Лейпциг», но всего спустя месяц был переведен в «Лиферинг» [команда системы «Зальцбурга», выступающая во втором по силе дивизионе Австрии].

    «Молодому россиянину нелегко в Европе. Про Головина не говорю, у него были все основания ехать. Но при прочих равных в Германии в состав поставят немца. Даже если ты лучше, всe равно поставят немца. Я был легионером: без паспорта Евросоюза нельзя выступать за молодeжный «Лейпциг» U-23. Меня взяли в главную команду, но в 18 лет тяжело пробиться в основу.

    Первый день в «Лейпциге». Меня выкупили у «Зенита» за большие деньги. Я прихожу в раздевалку весь такой важный. Подходит ко мне паренeк помладше на вид. Я-то уже с бородой был и под основу. Пацан начинает со мной общаться, знакомиться, расспрашивать. Я подумал, что какой-то мальчишка из U-19. Начал его подбадривать на английском: «В футболе важно стараться, проявляй себя». Короче, поддержал парня как мог.

    Заходит наш тренер и говорит: «Ну что, Йозуа, желаем тебе успехов в «Баварии». Парень поворачивается ко мне: «Удачи тебе, Димитри». Это был Киммих. Вскоре он уже забивал за «Баварию», – сказал Скопинцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.09.2018 12:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 сентября 2018, 10:34

      При каких таких прочих равных если в игровом плане ты лучше ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 сентября 2018, 17:01

      Во заливает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 15:50

      Спорное утверждение. Если игрок проявит себя с лучшей стороны ,он будет в составе.

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 сентября 2018, 14:16

      В Европе легионер в основу выходит, если он на голову сильнее своих местных.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 сентября 2018, 13:30

      Это политика Зенита, парень! При прочих равных на поле выйдет легионер, а не воспитанник собственной академии.

      3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 17 сентября 2018, 13:15

      А надо быть не равным, а чуточку получше и тогда немцы присядут на лавку, а ты будешь играть.

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 17 сентября 2018, 13:09

      Смешно, честное слово ))) Лучше бы молчал. Получается взяли игрока за приличные деньги что бы усадить на лавку, а худшего выпускать на поле...

      2
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      Рейтинг: +161

      Лошак 17 сентября 2018, 12:58

      Хедира, Боатенг,Озил, Гюндоган, Подольски, Мустафи - сплошные немцы. Это навскидку.

      2
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Лошак 17 сентября 2018, 13:04

      Речь о гражданстве, а не об этническом происхождении.

      2
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      Рейтинг: +161

      Лошак > altezzik 17 сентября 2018, 15:37

      Я вполне в курсе. Я же Лошак, а не ишак.

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 17 сентября 2018, 12:57

      Вот значит почему Киммих хорошо проявил себя, это все благодаря нашему парню, что поддержал его и направил на путь истинный..))

      6
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 17 сентября 2018, 12:31

      Молодцы немцы! Прежде всего - воспитание своей молодёжи, а легионерам надо играть дома и наращивать свой потенциал. Многие комментаторы просто ноют, что играя дома - не повысишь мастерства. Эта чушь, во многом, развеивается молодыми ребятами из Германии, Италии, Испании... А что у нас? Зазвездил в18-20 лет и сразу требует: "ХАчЮ (например) в "Арсенал"!" Вот и пусть едет в Тулу!

      4
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      Рейтинг: +46

      Валентий > multiscan 18 сентября 2018, 10:06

      тут дело в конкуренции и общем уровне чемпионата

      0
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