Скопинцев: «Молодому россиянину нелегко в Европе. При прочих равных в Германии в состав поставят немца. Даже если ты лучше»

Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев рассказал, как непросто приходится молодым российским футболистам в европейских чемпионатах.

В 2015 году 21-летний игрок перешел из «Зенита» в «РБ Лейпциг», но всего спустя месяц был переведен в «Лиферинг» [команда системы «Зальцбурга», выступающая во втором по силе дивизионе Австрии].

«Молодому россиянину нелегко в Европе. Про Головина не говорю, у него были все основания ехать. Но при прочих равных в Германии в состав поставят немца. Даже если ты лучше, всe равно поставят немца. Я был легионером: без паспорта Евросоюза нельзя выступать за молодeжный «Лейпциг» U-23. Меня взяли в главную команду, но в 18 лет тяжело пробиться в основу.

Первый день в «Лейпциге». Меня выкупили у «Зенита» за большие деньги. Я прихожу в раздевалку весь такой важный. Подходит ко мне паренeк помладше на вид. Я-то уже с бородой был и под основу. Пацан начинает со мной общаться, знакомиться, расспрашивать. Я подумал, что какой-то мальчишка из U-19. Начал его подбадривать на английском: «В футболе важно стараться, проявляй себя». Короче, поддержал парня как мог.

Заходит наш тренер и говорит: «Ну что, Йозуа, желаем тебе успехов в «Баварии». Парень поворачивается ко мне: «Удачи тебе, Димитри». Это был Киммих. Вскоре он уже забивал за «Баварию», – сказал Скопинцев.