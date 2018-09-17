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  • Скопинцев: «Молодому россиянину нелегко в Европе. При прочих равных в Германии в состав поставят немца. Даже если ты лучше»

Скопинцев: «Молодому россиянину нелегко в Европе. При прочих равных в Германии в состав поставят немца. Даже если ты лучше»

17 сентября 2018, 12:15
13

Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев рассказал, как непросто приходится молодым российским футболистам в европейских чемпионатах.

В 2015 году 21-летний игрок перешел из «Зенита» в «РБ Лейпциг», но всего спустя месяц был переведен в «Лиферинг» [команда системы «Зальцбурга», выступающая во втором по силе дивизионе Австрии].

«Молодому россиянину нелегко в Европе. Про Головина не говорю, у него были все основания ехать. Но при прочих равных в Германии в состав поставят немца. Даже если ты лучше, всe равно поставят немца. Я был легионером: без паспорта Евросоюза нельзя выступать за молодeжный «Лейпциг» U-23. Меня взяли в главную команду, но в 18 лет тяжело пробиться в основу.

Первый день в «Лейпциге». Меня выкупили у «Зенита» за большие деньги. Я прихожу в раздевалку весь такой важный. Подходит ко мне паренeк помладше на вид. Я-то уже с бородой был и под основу. Пацан начинает со мной общаться, знакомиться, расспрашивать. Я подумал, что какой-то мальчишка из U-19. Начал его подбадривать на английском: «В футболе важно стараться, проявляй себя». Короче, поддержал парня как мог.

Заходит наш тренер и говорит: «Ну что, Йозуа, желаем тебе успехов в «Баварии». Парень поворачивается ко мне: «Удачи тебе, Димитри». Это был Киммих. Вскоре он уже забивал за «Баварию», – сказал Скопинцев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Скопинцев Дмитрий
Комментарии (13)
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multiscan
1537176707
Молодцы немцы! Прежде всего - воспитание своей молодёжи, а легионерам надо играть дома и наращивать свой потенциал. Многие комментаторы просто ноют, что играя дома - не повысишь мастерства. Эта чушь, во многом, развеивается молодыми ребятами из Германии, Италии, Испании... А что у нас? Зазвездил в18-20 лет и сразу требует: "ХАчЮ (например) в "Арсенал"!" Вот и пусть едет в Тулу!
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AHTUNGBOL
1537178224
Вот значит почему Киммих хорошо проявил себя, это все благодаря нашему парню, что поддержал его и направил на путь истинный..))
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Лошак
1537178299
Хедира, Боатенг,Озил, Гюндоган, Подольски, Мустафи - сплошные немцы. Это навскидку.
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mdu86
1537178983
Смешно, честное слово ))) Лучше бы молчал. Получается взяли игрока за приличные деньги что бы усадить на лавку, а худшего выпускать на поле...
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Фотон
1537179313
А надо быть не равным, а чуточку получше и тогда немцы присядут на лавку, а ты будешь играть.
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la verdad
1537180220
Это политика Зенита, парень! При прочих равных на поле выйдет легионер, а не воспитанник собственной академии.
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woyser
1537182960
В Европе легионер в основу выходит, если он на голову сильнее своих местных.
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zigbert
1537188614
Спорное утверждение. Если игрок проявит себя с лучшей стороны ,он будет в составе.
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андрей андреев
1537192887
Во заливает.
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ItalianFootball
1537256088
При каких таких прочих равных если в игровом плане ты лучше ?
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