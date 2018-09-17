Фостер: «Де Хеа – это Месси среди вратарей»

Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер назвал лучшего вратаря в мире на данный момент.

«Де Хеа – это Месси среди вратарей. На протяжении нескольких лет он является лучшим вратарем мира, но сейчас он просто великолепен.

Спасения, которые он совершает в важнейшие моменты, просто завораживают! Если какой-нибудь молодой вратарь хочет узнать, как вырасти в настоящего голкипера, ему стоит посмотреть на Де Хеа», – сказал Фостер.

Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году. В текущем сезоне 27-летний испанец сыграл в пяти матчах АПЛ, пропустив в них восемь голов.