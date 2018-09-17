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    Фостер: «Де Хеа – это Месси среди вратарей»

    Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер назвал лучшего вратаря в мире на данный момент.

    «Де Хеа – это Месси среди вратарей. На протяжении нескольких лет он является лучшим вратарем мира, но сейчас он просто великолепен.

    Спасения, которые он совершает в важнейшие моменты, просто завораживают! Если какой-нибудь молодой вратарь хочет узнать, как вырасти в настоящего голкипера, ему стоит посмотреть на Де Хеа», – сказал Фостер.

    Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году. В текущем сезоне 27-летний испанец сыграл в пяти матчах АПЛ, пропустив в них восемь голов.

    Источник: Goal.com

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    17.09.2018 09:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 14:53

      "Лучший" - пожалуй громко сказано. Скорей всего - один из.

      1
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      Рейтинг: +549

      Жентус 17 сентября 2018, 12:55

      Идеальное сравнение) И Месси ничего на ЧМ не показал и Де Хея не отразил вообще ни 1 удара) Отличный вратарь)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 17 сентября 2018, 12:47

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      Лошак 17 сентября 2018, 11:53

      Учитывая, что Месси уже много лет не показывает ничего лучшего из всех, то ерунду написал Фостер. Ещё бы Доннарумму распиаренного приплёл.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 17 сентября 2018, 10:35

      Акинфеев-лучший

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 17 сентября 2018, 10:13

      Ну да, а Роналду - Буффон среди форвардов. Странные ассоциации...

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 17 сентября 2018, 09:58

      Де Хеа -обычный средний вратарь ! такой же как Куртуа и Акинфеев ! распиаренные !

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 17 сентября 2018, 09:38

      В пяти матчах 8 голов? Не многовато ли для "лучшего""вратаря мира?

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко > Фотон 17 сентября 2018, 10:45

      а если бы не он то все 18 могли влететь))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Михаил Шевченко 17 сентября 2018, 15:06

      а если бы Нойер или Ареоля-то 2-3 !

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко > САДЫЧОК 17 сентября 2018, 20:51

      Нойер бы уже травмировался три раза((

      0
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