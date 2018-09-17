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Фостер: «Де Хеа – это Месси среди вратарей»

17 сентября 2018, 09:31
11

Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер назвал лучшего вратаря в мире на данный момент.

«Де Хеа – это Месси среди вратарей. На протяжении нескольких лет он является лучшим вратарем мира, но сейчас он просто великолепен.

Спасения, которые он совершает в важнейшие моменты, просто завораживают! Если какой-нибудь молодой вратарь хочет узнать, как вырасти в настоящего голкипера, ему стоит посмотреть на Де Хеа», – сказал Фостер.

Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году. В текущем сезоне 27-летний испанец сыграл в пяти матчах АПЛ, пропустив в них восемь голов.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Уотфорд Манчестер Юнайтед Фостер Бен Де Хеа Давид
Комментарии (11)
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1537166334
В пяти матчах 8 голов? Не многовато ли для "лучшего""вратаря мира?
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САДЫЧОК
1537167486
Де Хеа -обычный средний вратарь ! такой же как Куртуа и Акинфеев ! распиаренные !
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Bivaliy67
1537168427
Ну да, а Роналду - Буффон среди форвардов. Странные ассоциации...
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Igor Belousov
1537169735
Акинфеев-лучший
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Лошак
1537174412
Учитывая, что Месси уже много лет не показывает ничего лучшего из всех, то ерунду написал Фостер. Ещё бы Доннарумму распиаренного приплёл.
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Александр ЗА
1537177643
Да
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Жентус
1537178119
Идеальное сравнение) И Месси ничего на ЧМ не показал и Де Хея не отразил вообще ни 1 удара) Отличный вратарь)
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zigbert
1537185210
"Лучший" - пожалуй громко сказано. Скорей всего - один из.
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