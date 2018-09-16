Пилипчук: «Ничего плохого говорить о «Спартаке» не буду. Благодарен этой команде»

Ассистент главного тренера «Ахмата» Роман Пилипчук прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1). В прошлом сезоне он работал в московском клубе и покинул его в межсезонье.

«Мы глубоко проанализировали «Спартак», были выдвинуты определенные требования, с которыми футболисты справились.

Мы ко всем командам готовимся одинаково. Ищем слабые и сильные стороны. Эмоции от проделанной работы положительные.

Так жизнь сложилась, что я долго молчал, но я ничего плохого не буду говорить о «Спартаке» и болельщиках. С этой командой я выиграл чемпионат и Суперкубок. Поэтому не могу сказать, что эта победа особенная. Хочу пожелать «Спартаку» добиться всех целей. Благодарен команде за все, что они для меня сделали», – сказал Пилипчук.

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