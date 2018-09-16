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    Пилипчук: «Ничего плохого говорить о «Спартаке» не буду. Благодарен этой команде»

    Ассистент главного тренера «Ахмата» Роман Пилипчук прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1). В прошлом сезоне он работал в московском клубе и покинул его в межсезонье.

    «Мы глубоко проанализировали «Спартак», были выдвинуты определенные требования, с которыми футболисты справились.

    Мы ко всем командам готовимся одинаково. Ищем слабые и сильные стороны. Эмоции от проделанной работы положительные.

    Так жизнь сложилась, что я долго молчал, но я ничего плохого не буду говорить о «Спартаке» и болельщиках. С этой командой я выиграл чемпионат и Суперкубок. Поэтому не могу сказать, что эта победа особенная. Хочу пожелать «Спартаку» добиться всех целей. Благодарен команде за все, что они для меня сделали», – сказал Пилипчук.

    «Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.09.2018 22:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 сентября 2018, 13:49

      «И на старуху бывает проруха»...спартаковцы просто не ожидали такой самоотверженной игры от команды "Ахмат"

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 12:11

      Спасибо и на том.

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 17 сентября 2018, 05:44

      Что ни говори а Пилипчук очень приличный тренер-аналитик.Зная Спартак не по наслышке,он грамотно сумел настроить ахматовцев на игру и воспользовался всеми минусами в игре москвичей.Ну а то что он не скатился до базарщины и не стал лить помои на своих бывших ,показывает что Пилипчук воспитанный и тактичный человек.Уважаю!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 17 сентября 2018, 05:37

      Правильно, молодец. Чем поливать грязью и языком, как некоторые особи, корректно высказался. Уважуха!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 сентября 2018, 23:44

      Пилипчук хороший тренер - аналитик, они в дуэте с Рахимовым и с этим составом "Ахмата" многих потреплют ещё.

      7
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 16 сентября 2018, 23:32

      И не говори плохого ненадо! Только себе уважения сделаншь

      2
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