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    Бубнов: «Молодежь ЦСКА радует! Армейцам по силам бороться за призовые места»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ с «Уфой» (3:0.

    За московскую команду дубль в этой встрече оформил Тимур Жамалетдинов. Еще один мяч на свой счет записал Федор Чалов.

    «Армейская молодежь радует! Из-за многочисленных потерь в составе им выпадает шанс проявить себя, и они им пользуются. Хотя, конечно, нельзя сказать, что Виктор Гончаренко бросил в бой необстрелянных игроков. Все они играли за основу, имеют опыт в еврокубках, так что пора себя показывать. В Уфе это удалось даже несмотря на то, что команде пришлось перестраиваться по ходу встречи.

    То, что ЦСКА победил с таким крупным счетом в самый разгар перестройки – хороший показатель. Эта победа явно добавит команде положительных эмоций и уверенности в своих силах. Хотя надо еще посмотреть, как она будет выглядеть в еврокубках, когда появится дополнительная нагрузка. В целом же можно утверждать, что масштабная перезагрузка, начавшаяся в этом сезоне, дала результат раньше, чем все ожидали, в том числе и сами армейцы.

    Сейчас тяжело говорить, насколько ЦСКА будет конкурентоспособен. Дистанция длинная, а впереди еще и еврокубковые матчи. Как это все скажется на молодой команде, пока непонятно. Но армейцам с таким потенциалом вполне по силам бороться за призовые места и путевки в Лигу чемпионов или Лигу Европы», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.09.2018 07:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 16 сентября 2018, 11:54

      Всё дело в тренере. Ганчаренко очередной раз доказывает, что если ему дают достаточно материала из которого нужно что-то стоящее слепить, то он это сделает лучше любого другого на данный момент. ЦСКА с победой и удачи в ЛЧ!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 16 сентября 2018, 10:50

      после дерби порассуждаем о возможностях команды..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 сентября 2018, 10:29

      Надеюсь, серебро ЦСКА вытянет... А вот обойти Зенит Семака с нашей перестройкой крайне сложновато...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 16 сентября 2018, 09:31

      Неужели Бубнов не говном полил, а похвалил???
      чудеса все таки случаются))) Спасибо Александр Бубнов!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 сентября 2018, 09:12

      Когда есть доверие тренера, дружный коллектив и благоприятная атмосфера в команде, то молодёжь себя и проявляет в игре, а не на страницах СМИ и в интернете. С нынешним составом и подходом Васина и Кучаева уже будет больше возможностей для ротации состава и успешного выступления в РПЛ. В зоне еврокубков они будут без проблем и бороться за призовые места тоже.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 сентября 2018, 09:07

      Форсаж формы, Бу-бу, скоро сдохнут и скопытятся.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 16 сентября 2018, 09:06

      Респект ЦСКА

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 сентября 2018, 08:17

      Наверно впервые А.Бубнов положительно отметил игру молодой команды
      ЦСКА. Здоровья травмированным и побыстрее выздоравливайте.

      11
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