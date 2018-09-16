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  • Бубнов: «Молодежь ЦСКА радует! Армейцам по силам бороться за призовые места»

Бубнов: «Молодежь ЦСКА радует! Армейцам по силам бороться за призовые места»

16 сентября 2018, 07:40
10

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ с «Уфой» (3:0.

За московскую команду дубль в этой встрече оформил Тимур Жамалетдинов. Еще один мяч на свой счет записал Федор Чалов.

«Армейская молодежь радует! Из-за многочисленных потерь в составе им выпадает шанс проявить себя, и они им пользуются. Хотя, конечно, нельзя сказать, что Виктор Гончаренко бросил в бой необстрелянных игроков. Все они играли за основу, имеют опыт в еврокубках, так что пора себя показывать. В Уфе это удалось даже несмотря на то, что команде пришлось перестраиваться по ходу встречи.

То, что ЦСКА победил с таким крупным счетом в самый разгар перестройки – хороший показатель. Эта победа явно добавит команде положительных эмоций и уверенности в своих силах. Хотя надо еще посмотреть, как она будет выглядеть в еврокубках, когда появится дополнительная нагрузка. В целом же можно утверждать, что масштабная перезагрузка, начавшаяся в этом сезоне, дала результат раньше, чем все ожидали, в том числе и сами армейцы.

Сейчас тяжело говорить, насколько ЦСКА будет конкурентоспособен. Дистанция длинная, а впереди еще и еврокубковые матчи. Как это все скажется на молодой команде, пока непонятно. Но армейцам с таким потенциалом вполне по силам бороться за призовые места и путевки в Лигу чемпионов или Лигу Европы», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1537075067
Наверно впервые А.Бубнов положительно отметил игру молодой команды ЦСКА. Здоровья травмированным и побыстрее выздоравливайте.
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babenko1977
1537078009
Респект ЦСКА
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prezent2017
1537078025
Форсаж формы, Бу-бу, скоро сдохнут и скопытятся.
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Рубик Докоян
1537078373
Когда есть доверие тренера, дружный коллектив и благоприятная атмосфера в команде, то молодёжь себя и проявляет в игре, а не на страницах СМИ и в интернете. С нынешним составом и подходом Васина и Кучаева уже будет больше возможностей для ротации состава и успешного выступления в РПЛ. В зоне еврокубков они будут без проблем и бороться за призовые места тоже.
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SunRomeS
1537079517
Неужели Бубнов не говном полил, а похвалил??? чудеса все таки случаются))) Спасибо Александр Бубнов!
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VIPded
1537082998
Надеюсь, серебро ЦСКА вытянет... А вот обойти Зенит Семака с нашей перестройкой крайне сложновато...
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VVM1964
1537083208
Две победы над аутсайдерами ( пусть даже и с крупным счетом ) и все , можно в призеры ? Рановато выводы делать, давайте хотя бы 10 туров сыграем .
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за ЦСКА с 1980г
1537084213
после дерби порассуждаем о возможностях команды..
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Caniggia
1537088098
Всё дело в тренере. Ганчаренко очередной раз доказывает, что если ему дают достаточно материала из которого нужно что-то стоящее слепить, то он это сделает лучше любого другого на данный момент. ЦСКА с победой и удачи в ЛЧ!
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