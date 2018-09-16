Бубнов: «Молодежь ЦСКА радует! Армейцам по силам бороться за призовые места»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ с «Уфой» (3:0.

За московскую команду дубль в этой встрече оформил Тимур Жамалетдинов. Еще один мяч на свой счет записал Федор Чалов.

«Армейская молодежь радует! Из-за многочисленных потерь в составе им выпадает шанс проявить себя, и они им пользуются. Хотя, конечно, нельзя сказать, что Виктор Гончаренко бросил в бой необстрелянных игроков. Все они играли за основу, имеют опыт в еврокубках, так что пора себя показывать. В Уфе это удалось даже несмотря на то, что команде пришлось перестраиваться по ходу встречи.

То, что ЦСКА победил с таким крупным счетом в самый разгар перестройки – хороший показатель. Эта победа явно добавит команде положительных эмоций и уверенности в своих силах. Хотя надо еще посмотреть, как она будет выглядеть в еврокубках, когда появится дополнительная нагрузка. В целом же можно утверждать, что масштабная перезагрузка, начавшаяся в этом сезоне, дала результат раньше, чем все ожидали, в том числе и сами армейцы.

Сейчас тяжело говорить, насколько ЦСКА будет конкурентоспособен. Дистанция длинная, а впереди еще и еврокубковые матчи. Как это все скажется на молодой команде, пока непонятно. Но армейцам с таким потенциалом вполне по силам бороться за призовые места и путевки в Лигу чемпионов или Лигу Европы», – сказал Бубнов.