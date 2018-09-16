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    Иско: «Я не один играю в «Реале». Есть игроки, которые могут быть лучше меня»

    Полузащитник «Реала» Иско поделился мнением о матче 4-го тура Примеры против «Атлетика» (1:1). Игрок вышел на замену вместо хавбека Луки Модрича и забил гол.

    «В команде играю не я один. Есть игроки, которые могут быть лучше меня. И поэтому тренер выбирает такой состав.

    О том, что Лопетеги выбирает Иско и десять других игроков, говорите вы [журналисты].

    Гол? Я не часто забиваю головой, но всегда стараюсь. Пять лет назад в моей первой игре за «Реал» я забил головой», – сказал Иско.

    «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 10-ю очками.

    Источник: Marca

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    16.09.2018 01:37
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 16 сентября 2018, 08:21

      Таких нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 16 сентября 2018, 05:24

      Закончилась эпоха

      1
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