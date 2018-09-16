Иско: «Я не один играю в «Реале». Есть игроки, которые могут быть лучше меня»

Полузащитник «Реала» Иско поделился мнением о матче 4-го тура Примеры против «Атлетика» (1:1). Игрок вышел на замену вместо хавбека Луки Модрича и забил гол.

«В команде играю не я один. Есть игроки, которые могут быть лучше меня. И поэтому тренер выбирает такой состав.

О том, что Лопетеги выбирает Иско и десять других игроков, говорите вы [журналисты].

Гол? Я не часто забиваю головой, но всегда стараюсь. Пять лет назад в моей первой игре за «Реал» я забил головой», – сказал Иско.

«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 10-ю очками.