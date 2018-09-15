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    Лопетеги: «Зидан хочет вернуться к работе тренером? Это отличная новость»

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги заявил, что будет рад возвращению в футбол бывшего тренера мадридцев Зинедина Зидана.

    Ранее француз заявил, что скоро вернется к тренерской деятельности. По информации СМИ, он может возглавить «Манчестер Юнайтед».

    «Это его личное решение. Если он снова хочет тренировать, то, конечно, это отличная новость. Потому что он прекрасный тренер», – сказал Лопетеги.

    Зидан руководил «Реалом» с начала 2016 по май 2018 года. Под его руководством мадридцы трижды подряд выиграли Лигу чемпионов.

    Источник: Tribalfootball

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    15.09.2018 14:19
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