Лопетеги: «Зидан хочет вернуться к работе тренером? Это отличная новость»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги заявил, что будет рад возвращению в футбол бывшего тренера мадридцев Зинедина Зидана.

Ранее француз заявил, что скоро вернется к тренерской деятельности. По информации СМИ, он может возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Это его личное решение. Если он снова хочет тренировать, то, конечно, это отличная новость. Потому что он прекрасный тренер», – сказал Лопетеги.

Зидан руководил «Реалом» с начала 2016 по май 2018 года. Под его руководством мадридцы трижды подряд выиграли Лигу чемпионов.