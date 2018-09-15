«Химки» договорились с «Монако» о сотрудничестве

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов рассказал о начале сотрудничества с «Монако». Химчане выступают в ФНЛ.

«Последняя поездка — в Монако, где я встречался с вице-президентом клуба Вадимом Васильевым, мы обсудили перспективы сотрудничества — возможный обмен знаниями, стажировки тренеров и футболистов. Пока наметили направления, дальше будем еще встречаться, думать, как сделать так, чтобы была польза для обоих клубов.

Александра Головина они уже взяли, понимают, что в России могут появляться хорошие футболисты, их нужно только доводить до серьезного уровня. Так что незаметная подготовительная работа идет весьма серьезная.

В плане инфраструктуры в Химках и так дела хорошо, но появится еще и манеж. Естественно, все это будет делаться для того, чтобы выпускники играли в нашей команде в высшем дивизионе, никуда из области не уезжали», – сказал функционер.

«Химки» в ФНЛ идут десятыми.