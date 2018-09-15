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    «Химки» договорились с «Монако» о сотрудничестве

    Генеральный директор «Химок» Василий Иванов рассказал о начале сотрудничества с «Монако». Химчане выступают в ФНЛ.

    «Последняя поездка — в Монако, где я встречался с вице-президентом клуба Вадимом Васильевым, мы обсудили перспективы сотрудничества — возможный обмен знаниями, стажировки тренеров и футболистов. Пока наметили направления, дальше будем еще встречаться, думать, как сделать так, чтобы была польза для обоих клубов.

    Александра Головина они уже взяли, понимают, что в России могут появляться хорошие футболисты, их нужно только доводить до серьезного уровня. Так что незаметная подготовительная работа идет весьма серьезная.

    В плане инфраструктуры в Химках и так дела хорошо, но появится еще и манеж. Естественно, все это будет делаться для того, чтобы выпускники играли в нашей команде в высшем дивизионе, никуда из области не уезжали», – сказал функционер.

    «Химки» в ФНЛ идут десятыми.

    Источник: Onedivision

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    15.09.2018 11:15
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 17:12

      А почему бы и нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 сентября 2018, 12:29

      Главное Химкам нужно выйти из ФНЛ и войти в РПЛ, но для этого нужно
      над стадионом сделать крышу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 15 сентября 2018, 12:20

      Хорошее дело.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 15 сентября 2018, 12:14

      обмен знаниями, стажировки тренеров и футболистов. Интересно какими знаниями могут поделиться "Химки" ? А тренеры Монако будут приезжать в Химки на стажировку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 15 сентября 2018, 12:09

      Думаю для Химок это будет плюсом.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 сентября 2018, 11:33

      Можно порадоваться за представителей клуба " Химки," у них будут очень интересные командировки...

      6
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 сентября 2018, 11:21

      Ну всё, теперь у Монако дела пойдут в гору! Химки помогут!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R > Обер-КанцлерЪ 15 сентября 2018, 11:31

      100%))))

      2
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