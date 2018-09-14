Лопетеги: «Проведение матчей Примеры в США будет вредить равной конкуренции»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги не поддержал идею играть матчи Примеры в США.
Ранее Ла Лига подписала 15-летний контракт с компанией Relevent Sports на проведение игр на территории Северной Америки.
«Все команды должны играть на одной территории. Именно поэтому система лиги настолько эффективна, и поэтому она справедлива и равноправна.
Я вообще не сторонник этой идеи. Для меня это неправильно, и я считаю, что это вредит равной конкуренции», – сказал Лопетеги.
Ранее стало известно, что Ла Лига, «Жирона» и «Барселона» уже подали заявки на проведение матча 21-го тура в Майами в конце января.
Источник: Football Espana