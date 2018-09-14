Президент «ПСЖ» – о «Реале»: «Нечестно, что другие клубы общаются с нашими игроками. Нам это не нравится»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи обратился к «Реалу» с просьбой не вести переговоры с нападающими парижан Неймаром и Килианом Мбаппе за спиной у клуба.

В приобретении звездной пары заинтересован президент мадридцев Флорентино Перес.

«Это нечестно, что другие клубы или кто-то еще общается с нашими игроками, нам это не нравится. В то время мы говорили «Реалом».

Мы уважаем мадридский клуб и его президента Флорентино Переса, но я думаю, для всех нас важно не работать за кулисами. Если есть какой-то интересе, то лучше, если мы поговорим Пересом и скажем, что нам нравится, а что нет. Это то, чего мы ожидаем от всех клубов, а не только от «Реала».

Убивать друг друга – это не наш способ работы. И я надеюсь, что другие клубы не будут делать этого с нами», – сказал аль-Хелаифи.