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    Президент «ПСЖ» – о «Реале»: «Нечестно, что другие клубы общаются с нашими игроками. Нам это не нравится»

    Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи обратился к «Реалу» с просьбой не вести переговоры с нападающими парижан Неймаром и Килианом Мбаппе за спиной у клуба.

    В приобретении звездной пары заинтересован президент мадридцев Флорентино Перес.

    «Это нечестно, что другие клубы или кто-то еще общается с нашими игроками, нам это не нравится. В то время мы говорили «Реалом».

    Мы уважаем мадридский клуб и его президента Флорентино Переса, но я думаю, для всех нас важно не работать за кулисами. Если есть какой-то интересе, то лучше, если мы поговорим Пересом и скажем, что нам нравится, а что нет. Это то, чего мы ожидаем от всех клубов, а не только от «Реала».

    Убивать друг друга – это не наш способ работы. И я надеюсь, что другие клубы не будут делать этого с нами», – сказал аль-Хелаифи.

    Источник: Tribalfootball

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    14.09.2018 12:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 16:49

      Вам бы говорить о честности.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 14 сентября 2018, 14:45

      То есть уводить Неймара из Барселоны не договорились с клубом, это было честно с их стороны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 14 сентября 2018, 14:28

      Он хотел сказать, что честно на#?@:ть ФФП)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 сентября 2018, 13:45

      не честно,мяяяяяям,мяяяяяяяяям.За собой бы смотрели

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 сентября 2018, 13:34

      А вы такие ангелочки честные с Неймаром?

      3
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      Рейтинг: +24275

      DOCTOR PENALTY 14 сентября 2018, 12:58

      Не надейтесь, не дождётесь.

      2
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