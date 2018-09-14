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    Хави Грасия: «Знаем, что «Уотфорд» в будущем займет свое место в турнирной таблице»

    Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия заявил, что команда наслаждается четырьмя победами на старте сезона, которые позволили занять на данный момент третью строчку в турнирной таблице АПЛ.

    «Когда начинаешь какое-то дело, то всегда думаешь, что у тебя все будет хорошо. Но на самом деле ты никогда не знаешь, сможешь ли добыть четыре победы подряд.

    Для нашей команды сейчас идет отличный отрезок, мы наслаждаемся им. Знаем, что в будущем займем свое место в турнирной таблице.

    «Манчестер Юнайтед»? К этому матчу мы подойдем с большими требованиями. Но мы всегда чувствуем себя сильными на домашнем стадионе и считаем, что способны обыграть любого соперника. В то же время мы понимаем, что можем проиграть», – сказал Грасия.

    Матч пятого тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» – «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 15 сентября, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    14.09.2018 06:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 10:46

      Занять свое достойное место может каждая команда. Только вот не все эти места являются престижными.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 сентября 2018, 10:05

      Что это вообще значит СВОЕ ??? С первого по двадцатое ? Раз заняли, значит оно их, если не заняли - не их. Логично.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 сентября 2018, 08:24

      Но был же выстрел Лестера.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 14 сентября 2018, 07:32

      Хотелось бы что бы подольше сохранялась интрига.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 14 сентября 2018, 07:29

      Уотфорд? Хороший клуб, но без бэкграунда и больших амбиций. Со времен Элтона Джона ничего не добивался.

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