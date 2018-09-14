Хави Грасия: «Знаем, что «Уотфорд» в будущем займет свое место в турнирной таблице»

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия заявил, что команда наслаждается четырьмя победами на старте сезона, которые позволили занять на данный момент третью строчку в турнирной таблице АПЛ.

«Когда начинаешь какое-то дело, то всегда думаешь, что у тебя все будет хорошо. Но на самом деле ты никогда не знаешь, сможешь ли добыть четыре победы подряд.

Для нашей команды сейчас идет отличный отрезок, мы наслаждаемся им. Знаем, что в будущем займем свое место в турнирной таблице.

«Манчестер Юнайтед»? К этому матчу мы подойдем с большими требованиями. Но мы всегда чувствуем себя сильными на домашнем стадионе и считаем, что способны обыграть любого соперника. В то же время мы понимаем, что можем проиграть», – сказал Грасия.

Матч пятого тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» – «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 15 сентября, в 19:30 по московскому времени.