Хави Грасия: «Знаем, что «Уотфорд» в будущем займет свое место в турнирной таблице»

Занять свое достойное место может каждая команда. Только вот не все эти места являются престижными.
Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия заявил, что команда наслаждается четырьмя победами на старте сезона, которые позволили занять на данный момент третью строчку в турнирной таблице АПЛ.
«Когда начинаешь какое-то дело, то всегда думаешь, что у тебя все будет хорошо. Но на самом деле ты никогда не знаешь, сможешь ли добыть четыре победы подряд.
Для нашей команды сейчас идет отличный отрезок, мы наслаждаемся им. Знаем, что в будущем займем свое место в турнирной таблице.
«Манчестер Юнайтед»? К этому матчу мы подойдем с большими требованиями. Но мы всегда чувствуем себя сильными на домашнем стадионе и считаем, что способны обыграть любого соперника. В то же время мы понимаем, что можем проиграть», – сказал Грасия.
Матч пятого тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» – «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 15 сентября, в 19:30 по московскому времени.