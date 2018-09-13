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    Тренер «РБ Лейпцига» Рангник придумал необычный способ наказания для провинившихся футболистов

    Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Рангник придумал специальную систему наказаний для своих игроков.

    Теперь провинившиеся в чем-либо футболисты (опоздавшие на тренировку, набравшие лишний вес и т.д) будут крутить «колесо неудачи». Оно разбито на 12 секторов, на которых написаны виды наказаний.

    Среди того, что может выпасть игрокам – работа с мячами (накачивание, мойка и вынос их на футбольное поле), работа ассистентом тренера в клубной академии, работа в клубном фан-шопе, работа в клубной столовой (раздача еды и протирание столов), проведение экскурсионных туров по стадиону, стрижка газонов на футбольном поле, покупка подарков для служебного персонала, работа барменом (подготовка напитков и воды перед тренировками), выполнение обязанностей прачки (стирка формы и чистка бутс), работа грузчиком перед гостевыми матчами (нужно складывать сумки и багаж команды в автобус).

    Еще один более изощренный вид наказания – прийти на тренировку в розовой футболке или пачке балерины. Один из секторов – счастливый: он избавляет от наказания.

    Источник: Kicker.de

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    13.09.2018 18:43
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 09:13

      Поможет ли это для достижения результатов команды?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 14 сентября 2018, 01:43

      А где чистка унитаза зубной щеткой))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 сентября 2018, 00:17

      Всё это - немецкий гуманизм, густо замешанный на толерантности! У нас нужно вводить розги и шпицрутены (шведское, кстати, изобретение).

      - А то с чего у меня сборники забегали...?! - тихонько шепнул Станислав Черчесов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 14 сентября 2018, 00:13

      Развлекуха.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 13 сентября 2018, 21:32

      Я пропустил новость о том, что Якубович возглавил Лейпциг)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 13 сентября 2018, 20:32

      тупо..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 13 сентября 2018, 20:20

      Крутите барабан..))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 сентября 2018, 19:13

      Скоро у Лейпцига сменится тренер. Нынешнего игроки сольют.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Обер-КанцлерЪ 14 сентября 2018, 05:51

      Все верно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 сентября 2018, 19:05

      Оригинально, надо у нас ввести)

      0
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