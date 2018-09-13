Тренер «РБ Лейпцига» Рангник придумал необычный способ наказания для провинившихся футболистов

Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Рангник придумал специальную систему наказаний для своих игроков.

Теперь провинившиеся в чем-либо футболисты (опоздавшие на тренировку, набравшие лишний вес и т.д) будут крутить «колесо неудачи». Оно разбито на 12 секторов, на которых написаны виды наказаний.

Среди того, что может выпасть игрокам – работа с мячами (накачивание, мойка и вынос их на футбольное поле), работа ассистентом тренера в клубной академии, работа в клубном фан-шопе, работа в клубной столовой (раздача еды и протирание столов), проведение экскурсионных туров по стадиону, стрижка газонов на футбольном поле, покупка подарков для служебного персонала, работа барменом (подготовка напитков и воды перед тренировками), выполнение обязанностей прачки (стирка формы и чистка бутс), работа грузчиком перед гостевыми матчами (нужно складывать сумки и багаж команды в автобус).

Еще один более изощренный вид наказания – прийти на тренировку в розовой футболке или пачке балерины. Один из секторов – счастливый: он избавляет от наказания.