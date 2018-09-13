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  • Тренер «РБ Лейпцига» Рангник придумал необычный способ наказания для провинившихся футболистов

Тренер «РБ Лейпцига» Рангник придумал необычный способ наказания для провинившихся футболистов

13 сентября 2018, 18:43
10

Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Рангник придумал специальную систему наказаний для своих игроков.

Теперь провинившиеся в чем-либо футболисты (опоздавшие на тренировку, набравшие лишний вес и т.д) будут крутить «колесо неудачи». Оно разбито на 12 секторов, на которых написаны виды наказаний.

Среди того, что может выпасть игрокам – работа с мячами (накачивание, мойка и вынос их на футбольное поле), работа ассистентом тренера в клубной академии, работа в клубном фан-шопе, работа в клубной столовой (раздача еды и протирание столов), проведение экскурсионных туров по стадиону, стрижка газонов на футбольном поле, покупка подарков для служебного персонала, работа барменом (подготовка напитков и воды перед тренировками), выполнение обязанностей прачки (стирка формы и чистка бутс), работа грузчиком перед гостевыми матчами (нужно складывать сумки и багаж команды в автобус).

Еще один более изощренный вид наказания – прийти на тренировку в розовой футболке или пачке балерины. Один из секторов – счастливый: он избавляет от наказания.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Kicker.de
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг
Комментарии (10)
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Viper for CSKA
1536854700
Оригинально, надо у нас ввести)
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Обер-КанцлерЪ
1536855228
Скоро у Лейпцига сменится тренер. Нынешнего игроки сольют.
Ответить
AHTUNGBOL
1536859208
Крутите барабан..))
Ответить
neofizer
1536859958
тупо..
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Munez89
1536863522
Я пропустил новость о том, что Якубович возглавил Лейпциг)))
Ответить
77SAM
1536873239
Развлекуха.
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cska-62
1536873466
Всё это - немецкий гуманизм, густо замешанный на толерантности! У нас нужно вводить розги и шпицрутены (шведское, кстати, изобретение). - А то с чего у меня сборники забегали...?! - тихонько шепнул Станислав Черчесов.
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Gornostay
1536878638
А где чистка унитаза зубной щеткой))
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zigbert
1536905621
Поможет ли это для достижения результатов команды?
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