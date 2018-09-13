Молло: «Возвращение в Самару – большой вызов для меня»

Полузащитник Йоан Молло прокомментировал свое возвращение в «Крылья Советов».

«Эмоционально я рад вернуться в Самару. Буду хорошо работать, это большой вызов для меня. Я готов. «Крылья Советов» – это мой второй дом. С нетерпением жду субботу встречу седьмого тура чемпионата России против «Арсенала», чтобы играть.

Почему выбрал 89-й номер? Это год моего рождения. Хочу сказать спасибо всем фанатам. Надеюсь, доставлю вам как можно больше удовольствия», – сказал Молло.

Хавбек ранее выступал в составе «Крылья Советов» с 2015 по 2016 год. За этот период он провел 38 игр и забил в них пять голов.