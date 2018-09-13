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    Молло: «Возвращение в Самару – большой вызов для меня»

    Полузащитник Йоан Молло прокомментировал свое возвращение в «Крылья Советов».

    «Эмоционально я рад вернуться в Самару. Буду хорошо работать, это большой вызов для меня. Я готов. «Крылья Советов» – это мой второй дом. С нетерпением жду субботу встречу седьмого тура чемпионата России против «Арсенала», чтобы играть.

    Почему выбрал 89-й номер? Это год моего рождения. Хочу сказать спасибо всем фанатам. Надеюсь, доставлю вам как можно больше удовольствия», – сказал Молло.

    Хавбек ранее выступал в составе «Крылья Советов» с 2015 по 2016 год. За этот период он провел 38 игр и забил в них пять голов.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    13.09.2018 11:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 21:37

      Правильный выбор.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 13 сентября 2018, 17:09

      Удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 13 сентября 2018, 16:55

      жги братан!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +828

      АКМ-74У 13 сентября 2018, 14:04

      Удачи!

      0
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