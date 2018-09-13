Глушаков: «Спартаку» не хватает голов. Это самая большая боль для нас»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением об игре команды.

«То, что не хватает голов – самая большая для нас боль. Мы забиваем со стандартов, но все же хотелось бы с игры. В команде есть разговор на теоретических занятиях, чего и где нам не хватает. У нас поменялся тренерский штаб и тренировочный процесс, мы играем несколько не так, как в том году.

В прошлом сезоне было больше импровизации, сейчас мы выполняем тактические действия и перестроения. Может быть, это нас несколько удерживает. Тем не менее, мы забили со стандартов очень много голов. За два года, наверное, столько не забивали, как в этом году», – сказал Глушаков.

В 7 туре РПЛ «Спартак» сыграет в «Ахматом». Встреча пройдет 16 сентября.