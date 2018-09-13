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    Глушаков: «Спартаку» не хватает голов. Это самая большая боль для нас»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением об игре команды.

    «То, что не хватает голов – самая большая для нас боль. Мы забиваем со стандартов, но все же хотелось бы с игры. В команде есть разговор на теоретических занятиях, чего и где нам не хватает. У нас поменялся тренерский штаб и тренировочный процесс, мы играем несколько не так, как в том году.

    В прошлом сезоне было больше импровизации, сейчас мы выполняем тактические действия и перестроения. Может быть, это нас несколько удерживает. Тем не менее, мы забили со стандартов очень много голов. За два года, наверное, столько не забивали, как в этом году», – сказал Глушаков.

    В 7 туре РПЛ «Спартак» сыграет в «Ахматом». Встреча пройдет 16 сентября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2018 01:44
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6913

      батог 13 сентября 2018, 21:56

      Насри все еще свободен!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 20:19

      Значит где то не дорабатываете ,возможно на тренировках.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 сентября 2018, 13:38

      Безголевые периоды не редкость !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54669

      MaxRnD 13 сентября 2018, 13:00

      В прошлом сезоне просто судьи очень хорошо разводились на ваши т.н. "импровизации" ...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 13 сентября 2018, 10:28

      Будут голы, куда они денутся,

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 13 сентября 2018, 10:18

      Хватит болеть, выздовавливайте.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2018, 09:00

      Скоро получишь, в свои ворота.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 сентября 2018, 08:48

      Я бы мог предложить анестезию от боли, но вы тогда бы ползали по полю не попадаю по мячу.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 13 сентября 2018, 08:07

      Думать надо было прежде чем Антошку продавать!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > serppion 13 сентября 2018, 08:29

      Антошка уже исчерпал себя в Спартаке. И не известно, как было бы дальше у него с мотивацией и вообще с желанием выкладываться по полной. Я верю в то, что он проявлял бы старание в играх, но этого было бы недостаточно. Когда в голове сидит настрой играть в Европе, трудно мыслить по другому.
      Мы должны поблагодарить Промеса за все, что он сделал для Спартака и закрыть вопрос о том, что зря его продали. Не зря. Пусть Квинси растет дальше , а не зачахнет в РПЛ, что вполне могло случиться в ближайшее время. Считаю, что продали его вовремя, в отличии, как было с Веллитоном.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 13 сентября 2018, 05:15

      Лучшим "обезболивающим" будет увеличение количества ударов в створ ворот,Денис!Сам же неоднократно забивал со средней и дальней дистанций в предыдущих двух сезонах.Причём важные или победные голы забивал. Или забыл?Так что пора уже вспоминать как это делается.Поработай на тренировках дополнительно отрабатывая удары и поверь,дело наладится!

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