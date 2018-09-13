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  • Глушаков: «Спартаку» не хватает голов. Это самая большая боль для нас»

Глушаков: «Спартаку» не хватает голов. Это самая большая боль для нас»

13 сентября 2018, 01:44
14

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением об игре команды.

«То, что не хватает голов – самая большая для нас боль. Мы забиваем со стандартов, но все же хотелось бы с игры. В команде есть разговор на теоретических занятиях, чего и где нам не хватает. У нас поменялся тренерский штаб и тренировочный процесс, мы играем несколько не так, как в том году.

В прошлом сезоне было больше импровизации, сейчас мы выполняем тактические действия и перестроения. Может быть, это нас несколько удерживает. Тем не менее, мы забили со стандартов очень много голов. За два года, наверное, столько не забивали, как в этом году», – сказал Глушаков.

В 7 туре РПЛ «Спартак» сыграет в «Ахматом». Встреча пройдет 16 сентября.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (14)
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docndoc
1536799306
Какая боль... Так купили бы себе хорошее обезболивающее.. Промеса толкнули, а где другие варианты?
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Krossmen73
1536804958
Лучшим "обезболивающим" будет увеличение количества ударов в створ ворот,Денис!Сам же неоднократно забивал со средней и дальней дистанций в предыдущих двух сезонах.Причём важные или победные голы забивал. Или забыл?Так что пора уже вспоминать как это делается.Поработай на тренировках дополнительно отрабатывая удары и поверь,дело наладится!
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Рубик Докоян
1536817713
Я бы мог предложить анестезию от боли, но вы тогда бы ползали по полю не попадаю по мячу.
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prezent2017
1536818408
Скоро получишь, в свои ворота.
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Сибирь за Спартак
1536823112
Хватит болеть, выздовавливайте.
Ответить
AlfavitЪ
1536823713
Будут голы, куда они денутся,
Ответить
MaxRnD
1536832836
В прошлом сезоне просто судьи очень хорошо разводились на ваши т.н. "импровизации" ...
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Zenmaster
1536835083
Безголевые периоды не редкость !
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zigbert
1536859151
Значит где то не дорабатываете ,возможно на тренировках.
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батог
1536864994
Насри все еще свободен!
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