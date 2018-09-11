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  • «Спартак»: «На самом деле Каррера сказал, что рассмотрит предложении от «Аталанты» не ранее, чем через два года»

«Спартак»: «На самом деле Каррера сказал, что рассмотрит предложении от «Аталанты» не ранее, чем через два года»

11 сентября 2018, 16:15
7

«Спартак» прокомментировал слова главного тренера команды Массимо Карреры, заявившего итальянским СМИ, что не сможет отказаться от предложения возглавить «Аталанту», если таковое поступит.

«К сожалению, некоторые российские СМИ недобросовестно отнеслись к переводу оригинала и тем самым ввели в заблуждение своих читателей. В частности, сообщили, что Каррера якобы чуть ли не сегодня готов рассмотреть предложение от клуба «Аталанта» из Бергамо.

На самом деле главный тренер красно-белых сказал следующее: «Ностальгия по Италии? Я хорошо прижился в Москве, а через несколько месяцев мы могли бы обсудить продление контракта, который действует до мая 2019 года. «Спартак» является топ-клубом с хорошей инфраструктурой и амбициями. Сейчас я не думаю о возвращении в Италию.

Даже если мне позвонят из Бергамо? От такого никогда не смог бы отказаться. Но давайте так: еще пару лет я работаю здесь, а потом мы об этом поговорим», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Нынешний контракт Карреры с московским клубом рассчитан до 31 мая 2019 года.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Аталанта Каррера Массимо
Комментарии (7)
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ivanthebest
1536673283
В Каррере лично у меня нет никаких сомнений, что так оно и было. А жёлтые писуарщики кого хочешь ради жалкой прибавки попытаются опорочить, даже мать родную... И это печально...
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Т34
1536673538
Этот журналистский беспредел будет продолжаться до тех пор, пока не начнут привлекать за вранье. Хотя кого там привлекать? Набрали в редакции, по объявлению, желающих попробывать себя в роли журналистов, но что это такое не объяснили. Для желтизны и так сойдет, чем бестолковей - тем круче для рейтинга.
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zigbert
1536675740
В погоне за сенсацией журналисты забывают о правдивости информации и порядочности.
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Супервайзер
1536677661
Журналюги только за деньги могут что-нибудь хорошее написать про игрока или тренера. А так всегда вранье, за основу которого берется какая-то фраза или факт, которые потом полностью передергивают. Вот сейчас Дзюбу на все лады расхваливают, а раньше Головина продавали.
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dendiesel
1536681694
Журналам дай только воздух сотрясти!!! Раздражают! Каррера красава!!!
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piligrim1986
1536683393
тоже удивили - всегда врут
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ribavadim
1536720503
Ну бомбардуаторы,ну мошейники!!!
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