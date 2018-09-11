«Спартак»: «На самом деле Каррера сказал, что рассмотрит предложении от «Аталанты» не ранее, чем через два года»

«Спартак» прокомментировал слова главного тренера команды Массимо Карреры, заявившего итальянским СМИ, что не сможет отказаться от предложения возглавить «Аталанту», если таковое поступит.

«К сожалению, некоторые российские СМИ недобросовестно отнеслись к переводу оригинала и тем самым ввели в заблуждение своих читателей. В частности, сообщили, что Каррера якобы чуть ли не сегодня готов рассмотреть предложение от клуба «Аталанта» из Бергамо.

На самом деле главный тренер красно-белых сказал следующее: «Ностальгия по Италии? Я хорошо прижился в Москве, а через несколько месяцев мы могли бы обсудить продление контракта, который действует до мая 2019 года. «Спартак» является топ-клубом с хорошей инфраструктурой и амбициями. Сейчас я не думаю о возвращении в Италию.

Даже если мне позвонят из Бергамо? От такого никогда не смог бы отказаться. Но давайте так: еще пару лет я работаю здесь, а потом мы об этом поговорим», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Нынешний контракт Карреры с московским клубом рассчитан до 31 мая 2019 года.