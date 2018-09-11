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    «Спартак»: «На самом деле Каррера сказал, что рассмотрит предложении от «Аталанты» не ранее, чем через два года»

    «Спартак» прокомментировал слова главного тренера команды Массимо Карреры, заявившего итальянским СМИ, что не сможет отказаться от предложения возглавить «Аталанту», если таковое поступит.

    «К сожалению, некоторые российские СМИ недобросовестно отнеслись к переводу оригинала и тем самым ввели в заблуждение своих читателей. В частности, сообщили, что Каррера якобы чуть ли не сегодня готов рассмотреть предложение от клуба «Аталанта» из Бергамо.

    На самом деле главный тренер красно-белых сказал следующее: «Ностальгия по Италии? Я хорошо прижился в Москве, а через несколько месяцев мы могли бы обсудить продление контракта, который действует до мая 2019 года. «Спартак» является топ-клубом с хорошей инфраструктурой и амбициями. Сейчас я не думаю о возвращении в Италию.

    Даже если мне позвонят из Бергамо? От такого никогда не смог бы отказаться. Но давайте так: еще пару лет я работаю здесь, а потом мы об этом поговорим», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

    Нынешний контракт Карреры с московским клубом рассчитан до 31 мая 2019 года.

    Источник: ФК «Спартак»

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    11.09.2018 16:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 сентября 2018, 05:48

      Ну бомбардуаторы,ну мошейники!!!

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 сентября 2018, 19:29

      тоже удивили - всегда врут

      2
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 11 сентября 2018, 19:01

      Журналам дай только воздух сотрясти!!! Раздражают! Каррера красава!!!

      2
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 11 сентября 2018, 17:54

      Журналюги только за деньги могут что-нибудь хорошее написать про игрока или тренера. А так всегда вранье, за основу которого берется какая-то фраза или факт, которые потом полностью передергивают.
      Вот сейчас Дзюбу на все лады расхваливают, а раньше Головина продавали.

      2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 11 сентября 2018, 17:22

      В погоне за сенсацией журналисты забывают о правдивости информации и порядочности.

      4
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      Рейтинг: +5072

      Т34 11 сентября 2018, 16:45

      Этот журналистский беспредел будет продолжаться до тех пор, пока не начнут привлекать за вранье. Хотя кого там привлекать? Набрали в редакции, по объявлению, желающих попробывать себя в роли журналистов, но что это такое не объяснили. Для желтизны и так сойдет, чем бестолковей - тем круче для рейтинга.

      9
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 сентября 2018, 16:41

      В Каррере лично у меня нет никаких сомнений, что так оно и было. А жёлтые писуарщики кого хочешь ради жалкой прибавки попытаются опорочить, даже мать родную... И это печально...

      5
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