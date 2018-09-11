Каррера: «Если позвонят из «Аталанты», я не смогу отказаться»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что хотел бы поработать в «Аталанте», за которую провел 242 матча будучи игроком.

«Я болельщик «Аталанты», и мне всегда нравится наблюдать за ее играми.

«Спартак» хорошо идет, я ожидаю много в этом сезоне, несмотря на вылет от ПАОКа в квалификации Лиги чемпионов. К сожалению, это футбол. За риск вам приходится платить поражением. «Аталанта» также не заслуживала вылета [команда из Бергамо проиграла «Копенгагену» по пенальти в раунде плей-офф Лиги Европы]. Я все еще надеюсь, что Гасперини продолжит свою победную философию последних двух лет. Что команда продолжит показывать отличные результаты, которые помогают расти многим молодым футболистам.

«Ювентус» – сильнейшая команда Италии, но им придется попотеть, чтобы завоевать скудетто. Тем не менее «Аталанта» все равно должна стремиться выйти в Лигу Европы.

«Спартак» занимает второе место в РПЛ и находится в двух очках от «Зенита», который стал сильнее с приходом Маркизио. Претенденты на чемпионство все те же. Добавлю к ним еще «Краснодар». Очевидно, что мы сосредоточимся на титуле.

Ностальгия по Италии? Через несколько месяцев я обсужу продление контракта со «Спартаком», но если мне позвонят из Бергамо, я не смогу отказаться», – сказал Каррера.