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    Каррера: «Если позвонят из «Аталанты», я не смогу отказаться»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что хотел бы поработать в «Аталанте», за которую провел 242 матча будучи игроком.

    «Я болельщик «Аталанты», и мне всегда нравится наблюдать за ее играми.

    «Спартак» хорошо идет, я ожидаю много в этом сезоне, несмотря на вылет от ПАОКа в квалификации Лиги чемпионов. К сожалению, это футбол. За риск вам приходится платить поражением. «Аталанта» также не заслуживала вылета [команда из Бергамо проиграла «Копенгагену» по пенальти в раунде плей-офф Лиги Европы]. Я все еще надеюсь, что Гасперини продолжит свою победную философию последних двух лет. Что команда продолжит показывать отличные результаты, которые помогают расти многим молодым футболистам.

    «Ювентус» – сильнейшая команда Италии, но им придется попотеть, чтобы завоевать скудетто. Тем не менее «Аталанта» все равно должна стремиться выйти в Лигу Европы.

    «Спартак» занимает второе место в РПЛ и находится в двух очках от «Зенита», который стал сильнее с приходом Маркизио. Претенденты на чемпионство все те же. Добавлю к ним еще «Краснодар». Очевидно, что мы сосредоточимся на титуле.

    Ностальгия по Италии? Через несколько месяцев я обсужу продление контракта со «Спартаком», но если мне позвонят из Бергамо, я не смогу отказаться», – сказал Каррера.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    11.09.2018 13:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 11 сентября 2018, 20:06

      Каррера надолго не задержится в Спартаке.в Бергамо ему продолжить тренерскую карьеру-самое то.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 сентября 2018, 19:15

      Каррера слишком крут для России, ему уже пора валить в Европу, иначе в скором времени деградировать начнёт и Спартак выше 5 места с ним не поднимется, чему я, как болельщик ЦСКА был бы рад.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 11 сентября 2018, 16:07

      Ни что не вечно под луной....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 16:04

      Можно подумать что Каррера спит и видит себя в Аталанте. Хотя трудно определить где та грань, между шуткой и правдой в его словах.

      4
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 11 сентября 2018, 15:48

      Я думаю, что если Спартак не выиграет в этом году, то Федун другого тренера найдёт!!! А Каррера уже местечко приглядывает!!! Как Манчини, который много говорил, что хочет возглавить сборную Италии! и Возглавил.

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 сентября 2018, 15:24

      Все итальянца склонны к сентиментальности , теперь полагаю все болельщики Спартака должны болеть за Аталанту в Италии , тем более, что команда сама по себе одна из самых интересных команд по игре в Италии , но я думаю, что болельщикам Спартака опасаться этого звонка пока не нужно , у Гасперини пока всё хорошо.

      4
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 сентября 2018, 14:56

      Разумно, есть плацдарм на всякий случай!

      1
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 11 сентября 2018, 14:51

      Грамотно. В предверии продления контракта тонко намекнул Федуну, что если не подбросят денежек, может и в Италию свалить.

      8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 сентября 2018, 13:54

      Каррера лукавит этот сезон а может ещё год точно ещё будет тренировать это просто он сказал так на всякий случай про Аталанту

      5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 сентября 2018, 13:50

      Так это и понятно!
      Всё по честному сказал .!

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