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  • Каррера: «Если позвонят из «Аталанты», я не смогу отказаться»

Каррера: «Если позвонят из «Аталанты», я не смогу отказаться»

11 сентября 2018, 13:17
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что хотел бы поработать в «Аталанте», за которую провел 242 матча будучи игроком.

«Я болельщик «Аталанты», и мне всегда нравится наблюдать за ее играми.

«Спартак» хорошо идет, я ожидаю много в этом сезоне, несмотря на вылет от ПАОКа в квалификации Лиги чемпионов. К сожалению, это футбол. За риск вам приходится платить поражением. «Аталанта» также не заслуживала вылета [команда из Бергамо проиграла «Копенгагену» по пенальти в раунде плей-офф Лиги Европы]. Я все еще надеюсь, что Гасперини продолжит свою победную философию последних двух лет. Что команда продолжит показывать отличные результаты, которые помогают расти многим молодым футболистам.

«Ювентус» – сильнейшая команда Италии, но им придется попотеть, чтобы завоевать скудетто. Тем не менее «Аталанта» все равно должна стремиться выйти в Лигу Европы.

«Спартак» занимает второе место в РПЛ и находится в двух очках от «Зенита», который стал сильнее с приходом Маркизио. Претенденты на чемпионство все те же. Добавлю к ним еще «Краснодар». Очевидно, что мы сосредоточимся на титуле.

Ностальгия по Италии? Через несколько месяцев я обсужу продление контракта со «Спартаком», но если мне позвонят из Бергамо, я не смогу отказаться», – сказал Каррера.

Источник: Gianlucadimarzio
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Аталанта Каррера Массимо
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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RotBerg
1536661306
Ни кому Спартак не нужен
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Опорник84
1536661990
Уйдешь, если сделаешь команду в этом году чемпионом!
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acer2003
1536663054
Так это и понятно! Всё по честному сказал .!
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Полная Канистра
1536663274
Каррера лукавит этот сезон а может ещё год точно ещё будет тренировать это просто он сказал так на всякий случай про Аталанту
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oyabun
1536666671
Грамотно. В предверии продления контракта тонко намекнул Федуну, что если не подбросят денежек, может и в Италию свалить.
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ribavadim
1536667003
Разумно, есть плацдарм на всякий случай!
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hevbn 28
1536668670
Все итальянца склонны к сентиментальности , теперь полагаю все болельщики Спартака должны болеть за Аталанту в Италии , тем более, что команда сама по себе одна из самых интересных команд по игре в Италии , но я думаю, что болельщикам Спартака опасаться этого звонка пока не нужно , у Гасперини пока всё хорошо.
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Отчаянный Пердун
1536670096
Я думаю, что если Спартак не выиграет в этом году, то Федун другого тренера найдёт!!! А Каррера уже местечко приглядывает!!! Как Манчини, который много говорил, что хочет возглавить сборную Италии! и Возглавил.
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zigbert
1536671073
Можно подумать что Каррера спит и видит себя в Аталанте. Хотя трудно определить где та грань, между шуткой и правдой в его словах.
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Vladarg
1536685564
Каррера надолго не задержится в Спартаке.в Бергамо ему продолжить тренерскую карьеру-самое то.
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