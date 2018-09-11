Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Мы против алкоголизации населения, и пиво нельзя сравнивать с крепкими напитками. В целом, оно всегда идет рядом с футболом»

Мутко: «Мы против алкоголизации населения, и пиво нельзя сравнивать с крепкими напитками. В целом, оно всегда идет рядом с футболом»

11 сентября 2018, 12:14
15

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, как продвигается решение вопроса по возвращению пива на российские стадионы.

На продажу данного алкогольного напитка во время футбольных матчей в стране в настоящее время действует запрет. Во время чемпионата мира-2018 пиво можно было приобрести на стадионах.

«В принципе, делали исключение на время чемпионате мира и разрешили продажу пива на стадионах. Никаких проблем это не вызвало. Сейчас мы обдумываем эту всю ситуацию. Конечно, мы против алкоголизации населения, и пиво нельзя сравнивать с крепкими напитками и, в целом, оно всегда идет рядом с футболом.

Мы знаем, что среди болельщиков пиво любят, в этом есть и экономическая целесообразность. Безусловно, для этого должны быть соответствующие условия, сейчас на современных стадионах можно это делать. Будем думать и дальше на эту тему», – сказал Мутко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SunRomeS
1536658409
Как быстро Вы переобуваетесь, однако)))
Ответить
ivany4
1536660505
Нельзя быть против алкоголизма на половину. Пиво, слабоАЛКОГОЛЬНЫЙ напиток! Люди и пошли на стадионы семьями, потому, что стало меньше пьяного быдла. Еще бы "фанатов" научить болеть, не мешая окружающим.
Ответить
VVM1964
1536660564
Какое отношение имеет Мутко к футболу . "Adios Amigo"
Ответить
Горький565
1536661084
Ничему идиотов жизнь не учит, бороться надо не с алкоголем, а за культуру его потребления!!!
Ответить
DeStar
1536662089
Вообще никогда не понимал связь между продажей алкоголя где -либо, т.е его запретом, с алкоголизмом.Никто же не выдает с билетом на матч литруху светлого,и не заставляет никого пить.С точки зрения прибыли - продажа пива хороший ход, да и с точки человеческой. Не знаю каким нужно быть оленем, чтобы нажраться пивом во время просмотра матча. Запретов валом, то не продают после определенного времени, то там запрещено, то там, а в итоге алкашей в стране хватит , чтобы заселить несколько стран европы. Нихрена все это не работает. Культура-вот над чем нужно работать.
Ответить
xapaycm
1536662735
Алкоголь сам по себе безопасен, как и остальные яды, до тех пор пока не попадет в руки идиотов. Бороться нужно не с алкоголем, а общественным сознанием. Хороший человек, он и пьяный хороший, не правильно поступающий, но хороший. Дебилов же у нас и трезвых полным полно.
Ответить
fanchik
1536663320
В России качественного "пивусика" почти нет,а "пойло" для футбольных болельщиков полно.Если будут продавать лицензированное качественное пиво ,то это думается не навредит здоровью болельщиков,а песенка "губит людей не пиво,губит людей вода"может приобрести актуальность на стадионе.
Ответить
Артурка32
1536663449
Странно, то на футболе нельзя, а на хоккее свободно. Ходил на СКА как то, так там бокальчик Невского 250 рублей)) и очереди за ним ошаленные
Ответить
Сержтир
1536667458
Чтоб мы без Мутко делали бы,гораздо скучнее было бы.
Ответить
zigbert
1536669746
Вопрос очень деликатный. Все хорошо в меру. Нет ничего зазорного выпить выпить пивца во время матча любимой команды, лишь бы это не доходило до свинства.
Ответить
Главные новости
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
08:53
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
08:42
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
4
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
3
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
4
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
3
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
4
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
3
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
4
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+