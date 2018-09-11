Мутко: «Мы против алкоголизации населения, и пиво нельзя сравнивать с крепкими напитками. В целом, оно всегда идет рядом с футболом»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, как продвигается решение вопроса по возвращению пива на российские стадионы.

На продажу данного алкогольного напитка во время футбольных матчей в стране в настоящее время действует запрет. Во время чемпионата мира-2018 пиво можно было приобрести на стадионах.

«В принципе, делали исключение на время чемпионате мира и разрешили продажу пива на стадионах. Никаких проблем это не вызвало. Сейчас мы обдумываем эту всю ситуацию. Конечно, мы против алкоголизации населения, и пиво нельзя сравнивать с крепкими напитками и, в целом, оно всегда идет рядом с футболом.

Мы знаем, что среди болельщиков пиво любят, в этом есть и экономическая целесообразность. Безусловно, для этого должны быть соответствующие условия, сейчас на современных стадионах можно это делать. Будем думать и дальше на эту тему», – сказал Мутко.