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    Мутко: «Мы против алкоголизации населения, и пиво нельзя сравнивать с крепкими напитками. В целом, оно всегда идет рядом с футболом»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, как продвигается решение вопроса по возвращению пива на российские стадионы.

    На продажу данного алкогольного напитка во время футбольных матчей в стране в настоящее время действует запрет. Во время чемпионата мира-2018 пиво можно было приобрести на стадионах.

    «В принципе, делали исключение на время чемпионате мира и разрешили продажу пива на стадионах. Никаких проблем это не вызвало. Сейчас мы обдумываем эту всю ситуацию. Конечно, мы против алкоголизации населения, и пиво нельзя сравнивать с крепкими напитками и, в целом, оно всегда идет рядом с футболом.

    Мы знаем, что среди болельщиков пиво любят, в этом есть и экономическая целесообразность. Безусловно, для этого должны быть соответствующие условия, сейчас на современных стадионах можно это делать. Будем думать и дальше на эту тему», – сказал Мутко.

    Источник: Sport24

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    11.09.2018 12:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +839

      Князев 12 сентября 2018, 02:04

      От прибыли дух захватывает. Пиво ещё вреднее водки, а дебоширить будут ещё круче.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 сентября 2018, 00:32

      Пиво идёт рядом с футболом...... Молодец Мутко....
      Вот поэтому-то и играют, как бухие.
      Люди, вы футбол идёте смотреть или пива попить??? Неужели без пива нельзя смотреть футбол? Если хотите пить, то есть морсы, квасы, чаи, кофе.... даже безалкогольное пиво есть. А если хотите лёгкого опьянения, то сходите в бар. Ведь что бы попить пивка люди во всём мире идут в бар, а не на футбол. Это же логично.
      До чего дошёл прогресс - в кинотеатрах все сидят и жрут кукурузу, на стадионах пьют пиво.... Одним словом - жертвы рекламы.

      0
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      Рейтинг: +186

      KROFF 11 сентября 2018, 19:20

      А толку то от этого запрета на алкоголь. У нас в Ростове, за 1.5 часа до игры можно повсеместно наблюдать шкерящихся по нычкам, прячущихся как пацаны мужиков, дабы правильно разогреться перед матчем. Как по мне, то пусть не прячась на стадионе пьют, все равно бухие приходят, а так глядишь и клубу что перепадет от продажи пива.

      0
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 11 сентября 2018, 17:52

      ПИВО БЫЛО СУПЕР ПРИ СОЮЗЕ А СЕЙЧАС ОДНИ КОНЦЕНТРАТЫ НЕ КАКОГО ВКУСА

      0
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 15:42

      Вопрос очень деликатный. Все хорошо в меру. Нет ничего зазорного выпить выпить пивца во время матча любимой команды, лишь бы это не доходило до свинства.

      3
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 11 сентября 2018, 15:04

      Чтоб мы без Мутко делали бы,гораздо скучнее было бы.

      3
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 11 сентября 2018, 13:57

      Странно, то на футболе нельзя, а на хоккее свободно. Ходил на СКА как то, так там бокальчик Невского 250 рублей)) и очереди за ним ошаленные

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 11 сентября 2018, 13:55

      В России качественного "пивусика" почти нет,а "пойло" для футбольных болельщиков полно.Если будут продавать лицензированное качественное пиво ,то это думается не навредит здоровью болельщиков,а песенка "губит людей не пиво,губит людей вода"может приобрести актуальность на стадионе.

      6
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 11 сентября 2018, 13:45

      Алкоголь сам по себе безопасен, как и остальные яды, до тех пор пока не попадет в руки идиотов.
      Бороться нужно не с алкоголем, а общественным сознанием.
      Хороший человек, он и пьяный хороший, не правильно поступающий, но хороший. Дебилов же у нас и трезвых полным полно.

      7
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 11 сентября 2018, 13:34

      Вообще никогда не понимал связь между продажей алкоголя где -либо, т.е его запретом, с алкоголизмом.Никто же не выдает с билетом на матч литруху светлого,и не заставляет никого пить.С точки зрения прибыли - продажа пива хороший ход, да и с точки человеческой. Не знаю каким нужно быть оленем, чтобы нажраться пивом во время просмотра матча. Запретов валом, то не продают после определенного времени, то там запрещено, то там, а в итоге алкашей в стране хватит , чтобы заселить несколько стран европы. Нихрена все это не работает. Культура-вот над чем нужно работать.

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