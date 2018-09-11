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    Шевченко: «Украина хорошо стартовала. Но в нашей группе еще ничего не решено»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью пресс-службе ФФУ назвал старт команды в Лиге наций весьма удачным.

    В первых двух турах Лиги наций украинцы обыграли Чехию (2:1) и Словакию (1:0).

    – Мы хорошо стартовали, но это важно не только с турнирной точки зрения. Нам важно держать структуру игры. Не всегда есть достаточно времени в сборной. Ребята поедут в клубы. Каждую тренировку приходится использовать как импульс. Надо идти от игры к игре. Трудно забегать так далеко вперед. В нашей группе ничего не решено. Еще впереди тяжелые поединки. У нас сильные соперники и ровная группа.

    – Сборная с вами выдала один из самых успешных стартов в турнирах. Вы чувствуете, что команда растет и дальше будет еще лучше?

    – Победы укрепляют веру. Я не сомневался в направлении, которое выбрала сборная. О росте еще говорить рано. Главное, что команда постепенно все больше понимает структуру игры. Мы движемся в правильном направлении. О результатах говорить рано. Их надо достигать и решать задачи, которые перед нами стоят.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2018 09:43
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