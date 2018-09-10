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Черышев – о допинге: «Я чист и ничего не нарушал»

10 сентября 2018, 22:03
5

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал информацию об употреблении им допинга.

«Мне особенно нечего сказать о допинговых новостях. Я знаю, что ничего не нарушал. Я чист. Эта тема меня даже особенно не беспокоит. Конечно, как и любому игроку, мне не приятно, когда такое пишут, но мое дело играть и приносить пользу сборной и клубу. Я не могу контролировать эту ситуацию.

Как отнесся клуб? Ребята поддерживают. В сборной особо эту тему не поднимали. Думаю, тут нужно узнавать у докторов, они могут сказать больше. Можно успокоить болельщиков. Думаю, скоро все решится, и тема уйдет», – сказал Черышев.

ВАДА: «Делом Черышева занимается испанское антидопинговое агентство. Нас проинформируют»

Источник: Sport24
Испания. Примера Валенсия Черышев Денис
Комментарии (5)
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84aivengo
1536606603
вот докопались до парня,упыри...
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Zenmaster
1536607389
Верим тебе !!!
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Фотон
1536633369
Надеемся. А отец пусть больше интервью никому не дает. Трепло.
Ответить
vladimir-7
1536645131
Посмотрим какая будет предъява.
Ответить
zigbert
1536648155
Не хотелось бы очередных громких разбирательств.
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