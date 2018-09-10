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    Черышев – о допинге: «Я чист и ничего не нарушал»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал информацию об употреблении им допинга.

    «Мне особенно нечего сказать о допинговых новостях. Я знаю, что ничего не нарушал. Я чист. Эта тема меня даже особенно не беспокоит. Конечно, как и любому игроку, мне не приятно, когда такое пишут, но мое дело играть и приносить пользу сборной и клубу. Я не могу контролировать эту ситуацию.

    Как отнесся клуб? Ребята поддерживают. В сборной особо эту тему не поднимали. Думаю, тут нужно узнавать у докторов, они могут сказать больше. Можно успокоить болельщиков. Думаю, скоро все решится, и тема уйдет», – сказал Черышев.

    ВАДА: «Делом Черышева занимается испанское антидопинговое агентство. Нас проинформируют»

    Источник: Sport24

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    10.09.2018 22:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 09:42

      Не хотелось бы очередных громких разбирательств.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 сентября 2018, 08:52

      Посмотрим какая будет предъява.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 11 сентября 2018, 05:36

      Надеемся. А отец пусть больше интервью никому не дает. Трепло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 сентября 2018, 22:23

      Верим тебе !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 сентября 2018, 22:10

      вот докопались до парня,упыри...

      3
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