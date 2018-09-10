Черышев – о допинге: «Я чист и ничего не нарушал»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал информацию об употреблении им допинга.

«Мне особенно нечего сказать о допинговых новостях. Я знаю, что ничего не нарушал. Я чист. Эта тема меня даже особенно не беспокоит. Конечно, как и любому игроку, мне не приятно, когда такое пишут, но мое дело играть и приносить пользу сборной и клубу. Я не могу контролировать эту ситуацию.

Как отнесся клуб? Ребята поддерживают. В сборной особо эту тему не поднимали. Думаю, тут нужно узнавать у докторов, они могут сказать больше. Можно успокоить болельщиков. Думаю, скоро все решится, и тема уйдет», – сказал Черышев.

ВАДА: «Делом Черышева занимается испанское антидопинговое агентство. Нас проинформируют»