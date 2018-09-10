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    Комличенко: «Когда игроки «Млады Болеслав» узнали о зарплатах Кокорина и Смолова, сразу захотели переехать в РПЛ»

    Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко, выступающий на правах аренды за «Младу Болеслав», рассказал, как футболисты чешского клуба отреагировали, узнав о зарплатах в российских командах.

    – В основном спрашивали, кто сколько зарабатывает, у кого какие машины. Как правило, молодые пацаны интересовались.

    – И как реагировали, когда узнавали о зарплатах Кокорина, Смолова?

    – Ну как? Были в шоке, глаза у них на лоб полезли (смеется). Сразу захотели переехать в Россию. Просили меня устроить их в Премьер-лигу.

    – Разница в зарплатах просто космическая?

    – В топовых чешских командах, конечно, получают гораздо меньше, чем в России. Что уж говорить о средних клубах? Все ощутимо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.09.2018 18:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +69

      доктор 48 11 сентября 2018, 17:43

      Они всё вместе не нужны в России!!Это все игроки 3-4 сортов!!

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 10 сентября 2018, 23:46

      еще один дурик не о игре думает а о машинах... и таким же на уши вешает.. тьфу..

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > кошмарик 11 сентября 2018, 17:45

      ага, именно поэтому попросился в аренду в средний чешский клуб?
      думай, что пишешь)

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 сентября 2018, 22:21

      Не самый богатый у нас чем - ат !!!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 сентября 2018, 21:53

      Много слизней хотят нашу яблоню кушать. А мы их всех хлорофосом...

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