Комличенко: «Когда игроки «Млады Болеслав» узнали о зарплатах Кокорина и Смолова, сразу захотели переехать в РПЛ»

Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко, выступающий на правах аренды за «Младу Болеслав», рассказал, как футболисты чешского клуба отреагировали, узнав о зарплатах в российских командах.

– В основном спрашивали, кто сколько зарабатывает, у кого какие машины. Как правило, молодые пацаны интересовались.

– И как реагировали, когда узнавали о зарплатах Кокорина, Смолова?

– Ну как? Были в шоке, глаза у них на лоб полезли (смеется). Сразу захотели переехать в Россию. Просили меня устроить их в Премьер-лигу.

– Разница в зарплатах просто космическая?

– В топовых чешских командах, конечно, получают гораздо меньше, чем в России. Что уж говорить о средних клубах? Все ощутимо.