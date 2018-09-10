Болельщики сборной Белоруссии на матче с Сан-Марино кричали: «Кто не скачет, тот москаль»

Да не все фанаты, а небольшая группа. Конечно еще пару лет назад и небольгая группа побоялась бы батьки, но он недавно дал отмашку своим нацикам, посадив пару пророссийских журналистов. Все время лавирует между Россией и Западом, и сейчас у него очередной заход туда. Не берите в голову, друзья, белорусский народ наверняка по-прежнему с нами.
Болельщики сборной Белорусии использовали кричалку с политическим подтекстом на матче первого тура Лиги наций с Сан-Марино (5:0).
Во время игры небольшая группа фанатов скандировала: «Кто не скачет, тот москаль».
Эта кричалка появилась в Украине во время государственного переворота в 2014 году. Она означает негативное отношение применяющих ее украинцев к России.
Заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций Белорусской федерации футбола Дмитрий Герчиков отметил, что выкрики не носили массовый характер, и заявил, что федерация начнет собственное расследование инцидента, если получит запрос от правоохранительных органов или УЕФА.