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  • Болельщики сборной Белоруссии на матче с Сан-Марино кричали: «Кто не скачет, тот москаль»

Болельщики сборной Белоруссии на матче с Сан-Марино кричали: «Кто не скачет, тот москаль»

10 сентября 2018, 17:31
82

Болельщики сборной Белорусии использовали кричалку с политическим подтекстом на матче первого тура Лиги наций с Сан-Марино (5:0).

Во время игры небольшая группа фанатов скандировала: «Кто не скачет, тот москаль».

Эта кричалка появилась в Украине во время государственного переворота в 2014 году. Она означает негативное отношение применяющих ее украинцев к России.

Заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций Белорусской федерации футбола Дмитрий Герчиков отметил, что выкрики не носили массовый характер, и заявил, что федерация начнет собственное расследование инцидента, если получит запрос от правоохранительных органов или УЕФА.

Источник: Газета.ру
Беларусь Сан-Марино
Комментарии (82)
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SoupMan
1536590240
ура опять провокации на бомбардире, обожаю)
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VVM1964
1536590498
Фраза " С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют " становится явно неактуальна .
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Skull_Boy
1536590728
Да сейчас в Минске вот также тихо все начинается, как в Киеве в 2014, уже половина всего бизнеса под контролем США и осталось теперь заварушку устроить и окончательно мозги промыть Лукашенко, уже его язычок постоянно гнобит Россию и постоянно что-то хочет доказать и разорвать отношения, осталось совсем немножко и начнется все, а потом и Казахстан ляжет и круг сомкнется
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Kollljan
1536591551
Это юные еврейчики или с прожидью. Деньжат им дали и попросили покричать немножко. Только в отличие от хохлов, кричавших на хохляцкой мове, эти жидки кричали на русском.
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Trusha
1536591632
а кричалка " путин ху@ло" на матче сборной Украины вас не зацепила?)))
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nik55
1536593519
это дегенераты----но кто сказал что они Белорусы ---источник с душком
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Garrincha58
1536594093
да они все там готовы в первый удобный момент насрать русским по полной
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makson_klim
1536597603
Судя по одежде это-апозиция!!!они чокнутые!Им всегда будет кто-то виноват..Москаль,пшек,немец...там мозга нет совсем.Я не думаю,что беларусы так думают...Хотя даже в России москвичей в других районах не очень любят
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anatolich72
1536603947
Был недавно в Белоруссии прекрасно к нам относятся , следующий отпуск там проведу.
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Stokselius
1536607375
Агрессоров и оккупантов нигде не любят.
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