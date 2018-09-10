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    Болельщики сборной Белоруссии на матче с Сан-Марино кричали: «Кто не скачет, тот москаль»

    Болельщики сборной Белорусии использовали кричалку с политическим подтекстом на матче первого тура Лиги наций с Сан-Марино (5:0).

    Во время игры небольшая группа фанатов скандировала: «Кто не скачет, тот москаль».

    Эта кричалка появилась в Украине во время государственного переворота в 2014 году. Она означает негативное отношение применяющих ее украинцев к России.

    Заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций Белорусской федерации футбола Дмитрий Герчиков отметил, что выкрики не носили массовый характер, и заявил, что федерация начнет собственное расследование инцидента, если получит запрос от правоохранительных органов или УЕФА.

    Источник: Газета.ру

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    10.09.2018 17:31
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 17 ноября 2018, 22:31

      Да не все фанаты, а небольшая группа. Конечно еще пару лет назад и небольгая группа побоялась бы батьки, но он недавно дал отмашку своим нацикам, посадив пару пророссийских журналистов. Все время лавирует между Россией и Западом, и сейчас у него очередной заход туда. Не берите в голову, друзья, белорусский народ наверняка по-прежнему с нами.

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 17 октября 2018, 08:37

      Утырки что сказать...план Гимлера "Ост" работает даже после его смерти...

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 13 октября 2018, 23:29

      Старая истина, но верная. У России есть только два союзника. Армия и Флот.

      1
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      Рейтинг: 0

      Stokselius 10 сентября 2018, 22:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Агрессоров и оккупантов нигде не любят.

      -4
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > Stokselius 10 сентября 2018, 23:19

      А у нас пидо... не любят, продающихся пендосам за еду...

      6
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      Рейтинг: +20

      dyv > Валерий2705 10 сентября 2018, 23:57

      пусть лучше свои ****** **** своих рабов и подкармливают хлебушком.

      1
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      Рейтинг: +11241

      alp > Stokselius 11 сентября 2018, 09:29

      однако все едут в Россию. Вот ты, прожженый бендеровец, что забыл на российском футбольном сайте? сам где живешь? в москве? ))))))

      2
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 10 сентября 2018, 21:25

      Был недавно в Белоруссии прекрасно к нам относятся , следующий отпуск там проведу.

      3
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      Рейтинг: 0

      Stokselius > anatolich72 10 сентября 2018, 22:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Приезжайте, только без колорадской ленты, плиз.

      -6
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      Рейтинг: +74

      краббб > Stokselius 10 сентября 2018, 22:37

      Тебя гон.она забыли спросить

      1
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Stokselius 11 сентября 2018, 07:53

      ты 100% хохол!!!В Белорусии как нигде знают значимость как ты говоришь колорадской ленты!!!Дибил мля!!!

      5
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 10 сентября 2018, 21:12

      Очень некрасивая черта - ЗАВИСТЬ!!! Завидуйте молча, и не надо приезжать на заработки - так и будете жить она у тебя хер сосет, а ты у нее сиську!!!!

      1
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      Рейтинг: +11241

      alp 10 сентября 2018, 21:02

      что делала кучка хохлов на матче? надеюсь братушки отбуцкали уродов за пределами стадиона

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > alp 10 сентября 2018, 22:39

      А братушки твои это кто?)))

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      Рейтинг: +11241

      alp > la verdad 11 сентября 2018, 09:30

      мозг включи

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > alp 11 сентября 2018, 14:21

      Запомни дебил, что нет у тебя братушек, кроме таких тупых гопников, как ты :)))

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      Рейтинг: +11241

      alp > la verdad 11 сентября 2018, 17:58

      завали унитаз, чмо дырявое

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > alp 11 сентября 2018, 22:53

      Ну-ну... С твоими "братухами" такое может и пройдёт, сёмкоед :)))

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 10 сентября 2018, 20:29

      что хохлы что бульбаши поют по русски)))))идиоты

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 сентября 2018, 19:44

      Кругом одни братья, и все тупорылые. Шучу. Надейюсь их меньшинство.

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 10 сентября 2018, 19:40

      Судя по одежде это-апозиция!!!они чокнутые!Им всегда будет кто-то виноват..Москаль,пшек,немец...там мозга нет совсем.Я не думаю,что беларусы так думают...Хотя даже в России москвичей в других районах не очень любят

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