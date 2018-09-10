Компания Chevrolet стала партнером «Динамо»

«Динамо» объявило о начале сотрудничества с автомобильным концерном «Chevrolet Россия».

По договору Chevrolet предоставит футбольному клубу автомобили и, в свою очередь, получит право на использование фирменной символики и логотипа «Динамо» в своих рекламных целях и официальных мероприятиях.

«Для нас очень важно начать сотрудничество с таким автомобильным гигантом, как Chevrolet. С компанией, которая более сотни лет остается мировым лидером в своей отрасли.

Автомобили Chevrolet всегда отличались надежностью. И сегодня, подписывая договор, «Динамо» получает в партнеры надежную компанию.

Надеемся на благоприятное и долгосрочное сотрудничество. Наши цели и ценности совпадают – стремится сохранять и преумножать многолетние традиции», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров.