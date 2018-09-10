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Компания Chevrolet стала партнером «Динамо»

10 сентября 2018, 16:52
28

«Динамо» объявило о начале сотрудничества с автомобильным концерном «Chevrolet Россия».

По договору Chevrolet предоставит футбольному клубу автомобили и, в свою очередь, получит право на использование фирменной символики и логотипа «Динамо» в своих рекламных целях и официальных мероприятиях.

«Для нас очень важно начать сотрудничество с таким автомобильным гигантом, как Chevrolet. С компанией, которая более сотни лет остается мировым лидером в своей отрасли.

Автомобили Chevrolet всегда отличались надежностью. И сегодня, подписывая договор, «Динамо» получает в партнеры надежную компанию.

Надеемся на благоприятное и долгосрочное сотрудничество. Наши цели и ценности совпадают – стремится сохранять и преумножать многолетние традиции», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (28)
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Добрый Бобер
1536587796
Ребята просто в восторге!
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Зарема лис
1536588732
Это круто!!!
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Skull_Boy
1536589552
Самые дешевые автомобили в мире и странно, что еще не Шкода
Ответить
KOLBIS
1536590041
Американский производитель,спонсор футбольного клуба МВД...Занятненько...
Ответить
ВикторВВ
1536590631
Когда то, не так давно, мерседес был спонсором! Скатываются))
Ответить
zigbert
1536595204
А я сижу на нуле ,дрянь купил жене и рад А Пеле в "шевроле" в Рио де жа ней е ра. В.Высоцкий.
Ответить
kykyi
1536597056
Хорошая новость, по крайней мере будут пользоваться американскими деньгами, а не деньгами наших госкомпаний по разнарядке.
Ответить
Krd123
1536597649
А как же санкции)))
Ответить
Фотон
1536634328
Всегда хорошо, если появляется новый спонсор.
Ответить
FanatSerj
1536671066
Это конечно не подписанный Терри, но позитивная новость хоть ))
Ответить
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