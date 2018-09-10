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    Компания Chevrolet стала партнером «Динамо»

    «Динамо» объявило о начале сотрудничества с автомобильным концерном «Chevrolet Россия».

    По договору Chevrolet предоставит футбольному клубу автомобили и, в свою очередь, получит право на использование фирменной символики и логотипа «Динамо» в своих рекламных целях и официальных мероприятиях.

    «Для нас очень важно начать сотрудничество с таким автомобильным гигантом, как Chevrolet. С компанией, которая более сотни лет остается мировым лидером в своей отрасли.

    Автомобили Chevrolet всегда отличались надежностью. И сегодня, подписывая договор, «Динамо» получает в партнеры надежную компанию.

    Надеемся на благоприятное и долгосрочное сотрудничество. Наши цели и ценности совпадают – стремится сохранять и преумножать многолетние традиции», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров.

    Источник: ФК «Динамо»

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    10.09.2018 16:52
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 сентября 2018, 16:04

      Это конечно не подписанный Терри, но позитивная новость хоть ))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 11 сентября 2018, 05:52

      Всегда хорошо, если появляется новый спонсор.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +597

      Krd123 10 сентября 2018, 19:40

      А как же санкции)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 сентября 2018, 19:30

      Хорошая новость, по крайней мере будут пользоваться американскими деньгами, а не деньгами наших госкомпаний по разнарядке.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 19:00

      А я сижу на нуле ,дрянь купил жене и рад
      А Пеле в "шевроле" в Рио де жа ней е ра.
      В.Высоцкий.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 10 сентября 2018, 17:43

      Когда то, не так давно, мерседес был спонсором!
      Скатываются))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 сентября 2018, 17:34

      Американский производитель,спонсор футбольного клуба МВД...Занятненько...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > KOLBIS 10 сентября 2018, 17:43

      Когда он был под МВД то?
      В бородатые годы, когда тебя ещё не было?)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > ВикторВВ 10 сентября 2018, 18:30

      Но ведь был и знаю что многие оттуда болеют за Динамо,поэтому и удивился...

      2
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      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > KOLBIS 11 сентября 2018, 18:06

      Ты удивишься видимо но ещё более многие оттуда болеют за Спартак еа ещё большему числу вообще плевать на спорт....

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 10 сентября 2018, 17:25

      Самые дешевые автомобили в мире и странно, что еще не Шкода

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      yurdin > Skull_Boy 10 сентября 2018, 18:13

      ну откуда вы такие берётесь то,горе-эксперты?А ты не в курсе,что Манчестер Юнайтед уже много лет сотрудничает с этой американской кампанией?Тоже опустились?Не Киа и не Хендай,ведь.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > yurdin 10 сентября 2018, 18:22

      Родной тебе тайну открою, что Шевра платит за использования бренда МЮ в своих пиар-компаниях и рекламе, а кто такие Динамо, думай хоть немного

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      yurdin > Skull_Boy 10 сентября 2018, 18:57

      "По договору Chevrolet предоставит футбольному клубу автомобили и, в свою очередь, получит право на использование фирменной символики и логотипа «Динамо» в своих рекламных целях и официальных мероприятиях".Судя по тому,что здесь написано,речь об оказании спонсорской услуги в виде предоставления фирменного транспорта и реклама клуба автомобильным брендом.Но это из того,что просочилось в СМИ,а договора целиком мы ведь так и не увидели,поэтому можем лишь догадываться,какие коммерческие тайны скрывает от нас документ,типа родной:)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > yurdin 10 сентября 2018, 19:01

      Хахаххаха, идиот редкий, сам то прочитай что написал и из написанного следует, ЧТО ДИНАМО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, А НЕ НА ОБОРОТ КЛОУН и нахрен и м эти донные авто, если они сами катаются на люксовых тачках, да у меня у самого ауди и у девушки мерс

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      yurdin > Skull_Boy 10 сентября 2018, 19:07

      Ну что тебе сказать,хамло неотёсанное...Как написано в посте,так и понято.Тебе машину судьба дала,а вот воспитанием и мозгами обделила.Сочувствую...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Skull_Boy 10 сентября 2018, 19:26

      Самые дешевые, а как насчет Трейл Блейзер, Тахо, Комарро, Корвет, Монте Карло?

      3
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      ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > kykyi 11 сентября 2018, 06:19

      Ха, штучные авто, только Камаро твоих сборки только 2016 года 50 штук, а про 2018 вообще молчу, совсем единицы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      yurdin > Skull_Boy 11 сентября 2018, 07:40

      Ты только МЮ о том,что о Шевроле знаешь,не говори. Вот они неудачники-не знают с кем связались)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > yurdin 11 сентября 2018, 07:59

      Брысь затупок, пей витаминки тебе они ой как нужны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Skull_Boy 11 сентября 2018, 08:48

      Все верно, и факт в том что Камаро изначально задумывалась как студенческий авто, он в штатах то стоит очень не дорого, это в нас, с доставкой и растаможкой, они стоят больно кусаче!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > yurdin 11 сентября 2018, 08:49

      Судьба, друг, ничего не даёт...тот кто с ней за ручку идёт, тому она и даёт!

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin > ВикторВВ 11 сентября 2018, 12:24

      ))) Мог бы просто "бла-бла-бла" написать)))

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > yurdin 11 сентября 2018, 15:12

      Мог бы «Просто» не минусовать
      Я твои же не минусую посты, хоть и не солидарен

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      Рейтинг: +577

      yurdin > ВикторВВ 19 сентября 2018, 08:49

      Лови плюс, победы в местном рейтинге:)))

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 10 сентября 2018, 17:12

      Это круто!!!

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 10 сентября 2018, 16:56

      Ребята просто в восторге!

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      Рейтинг: +624

      juvseriy > Добрый Бобер 10 сентября 2018, 18:42

      Особенно Панченко) походу их в выходной выдернули фоткаться

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