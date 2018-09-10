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    Тите: «Я должен помогать Неймару правильно вести себя и относиться к делу»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о своей задаче помочь форварду команды Неймару правильно вести себя на поле.

    «Конечно, Неймар находится в центре внимания. Не хочу много говорить, но я должен помогать ему правильно вести себя и относиться к делу, чтобы он становился лучше. Чтобы не терял дерзости, чтобы шел в обводку у чужих ворот.

    Это черта не только Неймара, но и любого бразильского игрока. Коутиньо делает так, когда получает мяч, то же касается Виллиана и Дугласа Косты. Я не хочу лишать их этого – только провести определенную корректировку. Поведение и самоотдача Неймара будут говорить сами за себя», – сказал Тите.

    На прошедшем в России чемпионате мира-2018 Неймар критиковался за частые симуляции нарушений правил на нем.

    Источник: Goal.com

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    10.09.2018 10:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 сентября 2018, 15:16

      Дуглас Коста и Неймар в плане уместности в тот или иной момент того или иного действия на разных уровнях находятся

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 10 сентября 2018, 12:35

      Много симуляций) батя просто девочку хотел, хотел -получил, вообще можно его в Таиланде отремонтировать и будет точно баба

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 10 сентября 2018, 12:29

      Как футболист хороший а как человек га*но

      0
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 11:52

      Сумеет ли Тите донести свои слова до Неймара?

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 10 сентября 2018, 11:35

      Ну да, Неймару ещё нужна титя ) Большой и очень одарённый, но ребёнок )

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 10 сентября 2018, 10:37

      может хватит относится к нему как к ребенку?

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