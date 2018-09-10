Тите: «Я должен помогать Неймару правильно вести себя и относиться к делу»

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о своей задаче помочь форварду команды Неймару правильно вести себя на поле.

«Конечно, Неймар находится в центре внимания. Не хочу много говорить, но я должен помогать ему правильно вести себя и относиться к делу, чтобы он становился лучше. Чтобы не терял дерзости, чтобы шел в обводку у чужих ворот.

Это черта не только Неймара, но и любого бразильского игрока. Коутиньо делает так, когда получает мяч, то же касается Виллиана и Дугласа Косты. Я не хочу лишать их этого – только провести определенную корректировку. Поведение и самоотдача Неймара будут говорить сами за себя», – сказал Тите.

На прошедшем в России чемпионате мира-2018 Неймар критиковался за частые симуляции нарушений правил на нем.