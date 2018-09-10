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  • Тите: «Я должен помогать Неймару правильно вести себя и относиться к делу»

Тите: «Я должен помогать Неймару правильно вести себя и относиться к делу»

10 сентября 2018, 10:06
6

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о своей задаче помочь форварду команды Неймару правильно вести себя на поле.

«Конечно, Неймар находится в центре внимания. Не хочу много говорить, но я должен помогать ему правильно вести себя и относиться к делу, чтобы он становился лучше. Чтобы не терял дерзости, чтобы шел в обводку у чужих ворот.

Это черта не только Неймара, но и любого бразильского игрока. Коутиньо делает так, когда получает мяч, то же касается Виллиана и Дугласа Косты. Я не хочу лишать их этого – только провести определенную корректировку. Поведение и самоотдача Неймара будут говорить сами за себя», – сказал Тите.

На прошедшем в России чемпионате мира-2018 Неймар критиковался за частые симуляции нарушений правил на нем.

Источник: Goal.com
Бразилия Виллиан Коста Дуглас Коутиньо Филиппе Неймар Тите
Комментарии (6)
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Михаил Шевченко
1536565053
может хватит относится к нему как к ребенку?
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Mariner
1536568525
Ну да, Неймару ещё нужна титя ) Большой и очень одарённый, но ребёнок )
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zigbert
1536569521
Сумеет ли Тите донести свои слова до Неймара?
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!ce man
1536571782
Как футболист хороший а как человек га*но
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BlackMurder
1536572121
Много симуляций) батя просто девочку хотел, хотел -получил, вообще можно его в Таиланде отремонтировать и будет точно баба
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кузнецов артем
1536581772
Дуглас Коста и Неймар в плане уместности в тот или иной момент того или иного действия на разных уровнях находятся
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