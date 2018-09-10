Могилевец: «Ростов – футбольный город. Уверен, болельщики придут»

Полузащитник «Рубина» и сборной России Павел Могилевец ждет болельщиков на трибунах стадиона в Ростове-на-Дону на товарищеском матче с Чехией.

«Как всегда жду от матча в Ростове большой посещаемости, как на матчах Лиги чемпионов. Это футбольный город. Уверен, болельщики придут.

А мы постараемся оправдать их ожидания, показать свою лучшую игру с высокой самоотдачей», – сказал Могилевец.

Товарищеский матч Россия – Чехия пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник, 10 сентября, в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.