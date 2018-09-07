Агент Дивеева: «Стратегия «Уфы» – выращивать игроков, а не продавать их за полмиллиона»

Трудно пока сказать ,когда раскроется его мастерство?
Агент защитника «Уфы» Игоря Дивеева Олег Еремин прокомментировал информацию, что клуб отказался продавать футболиста лондонскому «Арсеналу». Британцы, по сообщениям прессы, предлагали 500 тысяч евро.
«Подтвердить или опровергнуть предложение «Арсенала» я не могу. Однако то, что «Уфа» отказалась от предложения, вполне ожидаемо. Стратегия башкирского клуба – не продавать молодых футболистов за £ 500 тыс., а выращивать их.
Да и самому Игорю ехать в «Арсенал» в непонятном статусе перспективного футболиста-иностранца не нужно. Он будет расти здесь», – сказал представитель.
На счету Дивеева два матча в РПЛ.