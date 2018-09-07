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    Агент Дивеева: «Стратегия «Уфы» – выращивать игроков, а не продавать их за полмиллиона»

    Агент защитника «Уфы» Игоря Дивеева Олег Еремин прокомментировал информацию, что клуб отказался продавать футболиста лондонскому «Арсеналу». Британцы, по сообщениям прессы, предлагали 500 тысяч евро.

    «Подтвердить или опровергнуть предложение «Арсенала» я не могу. Однако то, что «Уфа» отказалась от предложения, вполне ожидаемо. Стратегия башкирского клуба – не продавать молодых футболистов за £ 500 тыс., а выращивать их.

    Да и самому Игорю ехать в «Арсенал» в непонятном статусе перспективного футболиста-иностранца не нужно. Он будет расти здесь», – сказал представитель.

    На счету Дивеева два матча в РПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.09.2018 19:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 14:03

      Трудно пока сказать ,когда раскроется его мастерство?

      1
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      Рейтинг: +543

      vsolon 7 сентября 2018, 20:16

      своих детей заграницу отправляют учиться(Черышев и т.д.) а таких как Дивеев растят здесь пока не пропадут в каком нибудь шинике .

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 сентября 2018, 20:12

      Выращивайте у себя цветы в саду и займитесь пчеловодством, будете башкирский мёд продавать. А футболистов надо тренировать, готовить и воспитывать для профессионального футбола. Выращеводы, блин...

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 7 сентября 2018, 19:58

      Кого они там" выращивают",своих воспитанников в Уфе нет кроме Дивеева

      2
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