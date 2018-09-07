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    Агент Ригони: «Эмилиано не говорил, что не хочет возвращаться в Россию, это фейк»

    Агент Хуан Круc Олер, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, опроверг информацию о том, что его клиент не желает возвращаться в Россию.

    На данный момент аргентинец выступает на правах аренды за «Аталанту».

    «Хочу сказать, что Ригони никогда не общался с итальянским изданием «Calciomercato». У нас уже были раньше проблемы с этим СМИ.

    В Италии много СМИ, и не все они говорят правду на 100%. Это абсолютно фейковая новость, которая не имеет под собой оснований. Это не очень хорошо для всех. Ригони не говорил такого про Россию», — сказал агент.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.09.2018 16:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 13:21

      А мы читаем и почти всегда верим.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 сентября 2018, 19:16

      Все эти газетёнки одного цвета, что там, что у нас...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 сентября 2018, 18:29

      А что нам скажет сам товарищ ригони?

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 7 сентября 2018, 17:53

      Если бы да кабы-называется. Ригони мог и сам высказаться, средств коммуникаций полно от твитера до инстаграмов..если молчит значит мы всё правильно поняли. Агент конечно сейчас своей "курице" саломку стилет. Очень жаль, если Питер ему не понравился, пусть играет где хочет.. По чесноку ожидал от аргентинцев большего в Зените..

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      Рейтинг: +1447

      Toomans > Рубинище 7 сентября 2018, 18:00

      Стилет - это нож такой...

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 сентября 2018, 17:38

      Агент Ригони - Ригони не мог такого сказать, потому что Ригони это фейк. Я его придумал, что бы все думали что я агент

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 7 сентября 2018, 16:30

      Как всегда переводят не так лишь бы пламя разжечь жюрналюги мла

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 7 сентября 2018, 16:29

      Если даже и не говорил , то скорей всего думал , особенно после того как он забил два мяча на Олимпико Роме в "сумасшедшем" матче который закончился со счётом 3-3. После таких игр думаю любой нормальный игрок не захочет возвращаться в Россию по крайней мере в мыслях.

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      Рейтинг: +151

      platinum93 > hevbn 28 7 сентября 2018, 20:15

      в Зените, у него есть возможность проявлять себя в еврокубках, в которых он и три отгружал за игру

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