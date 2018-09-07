Агент Ригони: «Эмилиано не говорил, что не хочет возвращаться в Россию, это фейк»

Агент Хуан Круc Олер, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, опроверг информацию о том, что его клиент не желает возвращаться в Россию.

На данный момент аргентинец выступает на правах аренды за «Аталанту».

«Хочу сказать, что Ригони никогда не общался с итальянским изданием «Calciomercato». У нас уже были раньше проблемы с этим СМИ.

В Италии много СМИ, и не все они говорят правду на 100%. Это абсолютно фейковая новость, которая не имеет под собой оснований. Это не очень хорошо для всех. Ригони не говорил такого про Россию», — сказал агент.