Ригони не хочет возвращаться в Россию

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий на правах аренды за «Аталанту», признался, что не желает возвращаться в Россию.

Контракт аргентинца с клубом из Италии истекает по окончании нынешнего сезона.

«Все будет обсуждаться в конце сезона. Посмотрим, что произойдет. Могу сказать лишь одно: я бы не хотел возвращаться в Россию.

АПЛ — лучшая лига в мире после Серии А. Я бы хотел остаться в «Аталанте» или перейти в другой европейский клуб», – заявил Ригони.