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    Ригони не хочет возвращаться в Россию

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий на правах аренды за «Аталанту», признался, что не желает возвращаться в Россию.

    Контракт аргентинца с клубом из Италии истекает по окончании нынешнего сезона.

    «Все будет обсуждаться в конце сезона. Посмотрим, что произойдет. Могу сказать лишь одно: я бы не хотел возвращаться в Россию.

    АПЛ — лучшая лига в мире после Серии А. Я бы хотел остаться в «Аталанте» или перейти в другой европейский клуб», – заявил Ригони.

    Источник: Calciomercato

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    07.09.2018 13:36
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 12:41

      Видимо и Зенит в нем особо не нуждается.

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 сентября 2018, 08:00

      От отсутствия Ригони Зенит никак не пострадает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17864

      ilichkadr 7 сентября 2018, 20:27

      Я ушeл в аренду только из-за недостатка игровой практики. В «Аталанте» у меня была возможность играть. Я решил, что для моей карьеры так будет лучше на данном этапе», – сказал игрок. https://bombardir.ru/news/556213-Rigoni-S-ogromnym-zhelaniem-budu-igrat-za-Zenit-esli-vernus Всё остальное брехня, хайп........

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 сентября 2018, 18:58

      До июня ещё не мало будет всяких заявлений и слухов. Вернётся Ригони или его продадут, в любом случае " Зенит" эту потерю на его позиции всегда может восполнить. Сейчас более важнее возвращение Кокорина и Мамманы, адаптация и встраивание в игру команды Маркизио и возвращение к весенней части чемпионата Нобоа.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 7 сентября 2018, 18:38

      Фейк!

      2
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 7 сентября 2018, 16:12

      Не самая большая потеря , да и потеря ли ....

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 сентября 2018, 15:47

      а мы заплакали от этих слов

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 сентября 2018, 15:39

      В Зенит,а не в Россию.))

      2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 7 сентября 2018, 15:06

      Это опять кто то не так перевел ждем другого ответа от Ригони

      2
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 7 сентября 2018, 14:50

      Сомневаюсь что правда, пару недель назад только он говорил наоборот, что после аренды его цель вернуться в Зенит

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