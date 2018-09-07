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    Шевченко: «Добыли хороший результат. Мы на правильном пути»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остался доволен тем, как его команда сыграла против Чехии в матче Лиги наций.

    «Сегодня сборная добыла хороший результат и продемонстрировала качественную игру. Если так и продолжим играть, то мы на правильном пути. Чехи во втором тайме поменяли систему игру, приходилось подсказывать футболистам и делать замены. В целом мы довольны игрой.

    Яремчук? Самое главное, чтобы он работал. Он двигается в правильном направлении, а голы придут. Нападающий должен уметь терпеть.

    Мы поменяли структуру, получилась интересная игра больше в центре поля и средней линии. Очень хорошо, что у нас есть такие игроки, которые позволяют варьировать игровую схему.

    Выход Зинченко? Футболисты подустали, у нас два матча подряд, поэтому я сделал замены. У нас есть, кем усиливать игру. Игроки, вышедшие на замену, хорошо вошли в игру. Мы немного подняли позицию Зинченко и стали лучше прессинговать.

    Нам нужно было вырвать эту победу. Я доволен игрой. Хочу сделать комплимент Чехии. В конце пошел открытый футбол, атака на атаку. Обе команды хотели победить, но мы были ближе», – сказал Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1».

    Матч первого тура Лиги наций в группе В Чехия – Украина завершился со счетом 1:2.

    Источник: ua.tribuna

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    07.09.2018 06:15
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