Шевченко: «Добыли хороший результат. Мы на правильном пути»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остался доволен тем, как его команда сыграла против Чехии в матче Лиги наций.

«Сегодня сборная добыла хороший результат и продемонстрировала качественную игру. Если так и продолжим играть, то мы на правильном пути. Чехи во втором тайме поменяли систему игру, приходилось подсказывать футболистам и делать замены. В целом мы довольны игрой.

Яремчук? Самое главное, чтобы он работал. Он двигается в правильном направлении, а голы придут. Нападающий должен уметь терпеть.

Мы поменяли структуру, получилась интересная игра больше в центре поля и средней линии. Очень хорошо, что у нас есть такие игроки, которые позволяют варьировать игровую схему.

Выход Зинченко? Футболисты подустали, у нас два матча подряд, поэтому я сделал замены. У нас есть, кем усиливать игру. Игроки, вышедшие на замену, хорошо вошли в игру. Мы немного подняли позицию Зинченко и стали лучше прессинговать.

Нам нужно было вырвать эту победу. Я доволен игрой. Хочу сделать комплимент Чехии. В конце пошел открытый футбол, атака на атаку. Обе команды хотели победить, но мы были ближе», – сказал Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1».

Матч первого тура Лиги наций в группе В Чехия – Украина завершился со счетом 1:2.