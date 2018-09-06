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  • Манджукич подарил футболку фотографу, который пострадал при праздновании гола в полуфинале ЧМ-2018

Манджукич подарил футболку фотографу, который пострадал при праздновании гола в полуфинале ЧМ-2018

6 сентября 2018, 13:59
6

Нападающий «Ювентуса» и сборной Хорватии Марио Манджукич подарил футболку национальной команды фотографу, который слегка пострадал во время полуфинального матча с Англией на чемпионате мира.

Манджукич отличился на последних минутах дополнительного времени. После этого форвард подбежал к трибунам и окунулся в толпу болельщиков, чтобы отпраздновать гол. Это привело к тому, что фанаты нахлынули вперед. А учитывая то, что на Манджукича сверху навалились другие хорватские игроки, фотограф Юри Кортес оказался придавлен в образовавшейся свалке.

В результате сальвадорца пригласили посетить Балканы. Сегодня Кортес показал фото футболки, подаренной ему Манджукичем и Лукой Модричем. Сзади на майке написано: «Дорогой Юри. Надеюсь, вам с вашей семьей понравилась Хорватия».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Football Italia
Чемпионат мира Италия. Серия А Хорватия Ювентус Манджукич Марио
Комментарии (6)
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Cules2013
1536232705
Хорошая история
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olegbrankov
1536239449
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hjvfybcn
1536240769
у меня одного нет фотографии? Хотя в новости стоит значок фото.
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zigbert
1536243827
Хороший поступок.
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roman230582
1536245193
Такие трогательные моменты украшают футбол
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