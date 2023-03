Манджукич подарил футболку фотографу, который пострадал при праздновании гола в полуфинале ЧМ-2018

Нападающий «Ювентуса» и сборной Хорватии Марио Манджукич подарил футболку национальной команды фотографу, который слегка пострадал во время полуфинального матча с Англией на чемпионате мира.

Манджукич отличился на последних минутах дополнительного времени. После этого форвард подбежал к трибунам и окунулся в толпу болельщиков, чтобы отпраздновать гол. Это привело к тому, что фанаты нахлынули вперед. А учитывая то, что на Манджукича сверху навалились другие хорватские игроки, фотограф Юри Кортес оказался придавлен в образовавшейся свалке.

В результате сальвадорца пригласили посетить Балканы. Сегодня Кортес показал фото футболки, подаренной ему Манджукичем и Лукой Модричем. Сзади на майке написано: «Дорогой Юри. Надеюсь, вам с вашей семьей понравилась Хорватия».

This is the gift that Croatian player Mario Mandžukić sent me #CroatiaFullOfLife #ElSalvador #Salvadoreños #Croatia #Opatija #Croacia pic.twitter.com/m3Zz666CYO