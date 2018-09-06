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    Манджукич подарил футболку фотографу, который пострадал при праздновании гола в полуфинале ЧМ-2018

    Нападающий «Ювентуса» и сборной Хорватии Марио Манджукич подарил футболку национальной команды фотографу, который слегка пострадал во время полуфинального матча с Англией на чемпионате мира.

    Манджукич отличился на последних минутах дополнительного времени. После этого форвард подбежал к трибунам и окунулся в толпу болельщиков, чтобы отпраздновать гол. Это привело к тому, что фанаты нахлынули вперед. А учитывая то, что на Манджукича сверху навалились другие хорватские игроки, фотограф Юри Кортес оказался придавлен в образовавшейся свалке.

    В результате сальвадорца пригласили посетить Балканы. Сегодня Кортес показал фото футболки, подаренной ему Манджукичем и Лукой Модричем. Сзади на майке написано: «Дорогой Юри. Надеюсь, вам с вашей семьей понравилась Хорватия».

    Источник: Football Italia

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    06.09.2018 13:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 сентября 2018, 17:46

      Такие трогательные моменты украшают футбол

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 17:23

      Хороший поступок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 6 сентября 2018, 16:32

      у меня одного нет фотографии?
      Хотя в новости стоит значок фото.

      0
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      Рейтинг: -28

      olegbrankov 6 сентября 2018, 16:10


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      -2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 сентября 2018, 14:18

      Хорошая история

      4
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV > Cules2013 6 сентября 2018, 15:17

      согласен

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