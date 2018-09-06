«Манчестер Сити» оценил защитника «Бетиса» Фирпо в 60 миллионов

Уж если отступные 60млн. ,то сколько же он сам стоит?
Защитник «Бетиса» Эктор Фирпо может в скором времени продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает El Desmarque.
22-летний футболист заинтересовал своей игрой «Манчестер Сити». В августе Фирпо подписал с «Бетисом» пятилетний контракт. В нем содержится пункт об отступных, которые установлены на отметке в 60 миллионов евро. Англичане готовы пойти на выплату такой суммы.
В прошлом сезоне Фирпо сыграл в испанской Примере 14 матчей, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач.