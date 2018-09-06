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    «Манчестер Сити» оценил защитника «Бетиса» Фирпо в 60 миллионов

    Защитник «Бетиса» Эктор Фирпо может в скором времени продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает El Desmarque.

    22-летний футболист заинтересовал своей игрой «Манчестер Сити». В августе Фирпо подписал с «Бетисом» пятилетний контракт. В нем содержится пункт об отступных, которые установлены на отметке в 60 миллионов евро. Англичане готовы пойти на выплату такой суммы.

    В прошлом сезоне Фирпо сыграл в испанской Примере 14 матчей, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2018 10:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 16:35

      Уж если отступные 60млн. ,то сколько же он сам стоит?

      3
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      Рейтинг: -28

      olegbrankov 6 сентября 2018, 16:10

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      -1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 6 сентября 2018, 12:51

      В какой пи...де МС оценил в 60 млн, если отступные самим Бетисом прописаны на данную сумму, автор ты полнейший мудак

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 сентября 2018, 11:02

      По ценникам защитники и уже вратари догнали многих мастеровитых напов. Потом "лавочников" вместе с отполированной ими лавкой будут покупать за большие бабки...

      3
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 6 сентября 2018, 10:55

      что у них за фетиш такой,переплачивать за защитников?

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Михаил Шевченко 6 сентября 2018, 14:12

      сейчас за всех переплачивают. В Сити хотя бы видно за что заплатили и зачем, а вот МЮ своих 10 защитников непонятно для чего купил.

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