«Манчестер Сити» оценил защитника «Бетиса» Фирпо в 60 миллионов

Защитник «Бетиса» Эктор Фирпо может в скором времени продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает El Desmarque.

22-летний футболист заинтересовал своей игрой «Манчестер Сити». В августе Фирпо подписал с «Бетисом» пятилетний контракт. В нем содержится пункт об отступных, которые установлены на отметке в 60 миллионов евро. Англичане готовы пойти на выплату такой суммы.

В прошлом сезоне Фирпо сыграл в испанской Примере 14 матчей, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач.