Шкриньяр: «Бросаю вызов Месси в еврокубках и Роналду в Серии А»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр рассказал о целях своей команды в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Мы хотели вернуться в Лигу чемпионов и сделали это. Теперь наша задача заключается в том, что постараться выйти из группы, хотя это будет сложно.

Мы все знаем о «Барселоне». Это фаворит. Но есть и «Тоттенхэм», который удачно играет в Лиге чемпионов и совсем не изменившийся в трансферное окно.

Лично я не могу дождаться, чтобы бросить вызов Месси в еврокубках и Роналду в Серии А. Переход португальца в «Ювентус», конечно, стимул для всего итальянского футбола. Теперь болельщики со всего мира будут наблюдать за чемпионатом Италии», – считает Шкриньяр.

«Интер» встретится на групповом этапе турнира с «Барселоной», «Тоттенхэмом» и ПСВ.