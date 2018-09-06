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    Шкриньяр: «Бросаю вызов Месси в еврокубках и Роналду в Серии А»

    Защитник «Интера» Милан Шкриньяр рассказал о целях своей команды в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Мы хотели вернуться в Лигу чемпионов и сделали это. Теперь наша задача заключается в том, что постараться выйти из группы, хотя это будет сложно.

    Мы все знаем о «Барселоне». Это фаворит. Но есть и «Тоттенхэм», который удачно играет в Лиге чемпионов и совсем не изменившийся в трансферное окно.

    Лично я не могу дождаться, чтобы бросить вызов Месси в еврокубках и Роналду в Серии А. Переход португальца в «Ювентус», конечно, стимул для всего итальянского футбола. Теперь болельщики со всего мира будут наблюдать за чемпионатом Италии», – считает Шкриньяр.

    «Интер» встретится на групповом этапе турнира с «Барселоной», «Тоттенхэмом» и ПСВ.

    Источник: Football Italia

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    06.09.2018 09:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 10 сентября 2018, 18:03

      Поднял настроение! Всем офисом смеялись!!!

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      Рейтинг: -28

      olegbrankov 6 сентября 2018, 16:10

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 15:59

      Это очень страшный вызов для Месси и Роналду.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 сентября 2018, 11:37

      Кто это???

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 сентября 2018, 10:22

      Белотти или Мейте остановил бы сначала.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 сентября 2018, 10:03

      Не бросай вызовы где ни попадя, потом не соберёшь...

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