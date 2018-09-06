Павар: «Мне очень льстит интерес «Баварии»

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар заявил, что ему приятен интерес со стороны мюнхенской «Баварии».

«Да, мне очень льстит интерес «Баварии», но все детали я оставляю своему агенту.

Это правда, что ко мне обращалось несколько топ-клубов мира. Но у меня есть четкий план развития карьеры, который я разработал со своим агентом. И в нем предусматривается, что я останусь еще на год в «Штутгарте», – заявил Павар.

Ранее Павар опроверг слухи о договоренности с «Баварией» о переходе в мюнхенский клуб.