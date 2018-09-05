Павар: «Я ничего не подписывал с «Баварией»

Соедненький игрок. Уровня Штутгарт. Не выше. И Руммениге говорил что нет никакой договоренности с эти Паваром. Дурналюги дичь выдумывают. А редакторчики данной желтой прессы бомбардира пишут что не лень.
Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар опроверг информацию об уходе из клуба. Ранее сообщалось, что игрок договорился с «Баварией» о переходе в начале следующего сезона.
«Я ничего не подписывал. Это журналисты говорят, что я подписал что-то.
Я в «Штутгарте», мне хорошо тут. Я планировал остаться в Германии еще на один сезон. Я в большом немецком клубе, здесь фантастические болельщики. Это семья, это то, что мне нужно и то, что мне нравится в этом клубе», – сказал Павар.
Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» к игроку.
Павар может перейти в «Ливерпуль» из «Штутгарта» за 35 миллионов