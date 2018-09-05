Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павар: «Я ничего не подписывал с «Баварией»

    Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар опроверг информацию об уходе из клуба. Ранее сообщалось, что игрок договорился с «Баварией» о переходе в начале следующего сезона.

    «Я ничего не подписывал. Это журналисты говорят, что я подписал что-то.

    Я в «Штутгарте», мне хорошо тут. Я планировал остаться в Германии еще на один сезон. Я в большом немецком клубе, здесь фантастические болельщики. Это семья, это то, что мне нужно и то, что мне нравится в этом клубе», – сказал Павар.

    Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» к игроку.

    Павар может перейти в «Ливерпуль» из «Штутгарта» за 35 миллионов

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2018 01:40
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 5 сентября 2018, 13:30

      Соедненький игрок. Уровня Штутгарт. Не выше. И Руммениге говорил что нет никакой договоренности с эти Паваром. Дурналюги дичь выдумывают. А редакторчики данной желтой прессы бомбардира пишут что не лень.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 5 сентября 2018, 11:27

      Подписывал, подписывал. Просто сам не знает. Хотя мог заметить как все сливки Бундеслиги в Баварию стекаются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 09:42

      Долго в Штутгарте он не продержится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 5 сентября 2018, 06:22

      Вместо Берната?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11