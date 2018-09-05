Павар: «Я ничего не подписывал с «Баварией»

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар опроверг информацию об уходе из клуба. Ранее сообщалось, что игрок договорился с «Баварией» о переходе в начале следующего сезона.

«Я ничего не подписывал. Это журналисты говорят, что я подписал что-то.

Я в «Штутгарте», мне хорошо тут. Я планировал остаться в Германии еще на один сезон. Я в большом немецком клубе, здесь фантастические болельщики. Это семья, это то, что мне нужно и то, что мне нравится в этом клубе», – сказал Павар.

Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» к игроку.

Павар может перейти в «Ливерпуль» из «Штутгарта» за 35 миллионов